HG Kunstadt ist nicht aufzuhalten

Die Handball-Herren der HG Kunstadt sind mit einem deutlichen 36:19-Auswärtserfolg gegen die HG Hut/Ahorn einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel der Bezirksoberliga gegangen.



Bezirksoberliga, Herren

HG Hut/Ahorn -

HG Kunstadt 19:36 (8:17)

Die HGK bewies von Beginn an ihre Dominanz. Hinten bildete das Torhütergespann Kießling/Swoboda erneut ein fast unüberwindbares Bollwerk mit einer überragenden Quote von 75 Prozent bei den gehaltenen Siebenmetern. Auf der anderen Seite trafen die HGK-Spieler alle Siebenmeter. Da schmerzte es auch nicht, dass Ahorns Daniel Schulze in der 9. Minute den 3:3-Ausgleichstreffer markierte, nachdem die Kunstadter mit 0:3 vorgelegt hatten. Die HGK setzte aus einer sicheren Abwehr heraus immer wieder gezielte Nadelstiche. Spätestens als Hajck Karapetjan und Spielertrainer Johan Andersson ihre Würfe aus dem Rückraum sicher zur 11:4-Führung (19. Minute) verwandelt hatten, war klar, dass sich der Tabellenerste hier keinen Ausrutscher leisten würde.



Bis zur Halbzeit hatte bereits ein Großteil der Gastspieler mindestens einmal getroffen, nach dem Wiederanpfiff holte dies auch der Rest der Spieler nach. Auf Seiten Ahorns beschränkte sich die Offensivleistung vor allem auf Stefan Döbereiner und Deniz Balkan, während der Rest gegen den überlegenen Kunstadter Abwehrblock um Anton Lakiza keine Chance hatte.



Mitte der zweiten Halbzeit zogen die Gäste das Tempo noch weiter an und kamen so auch vermehrt über Gegenstöße zum Torerfolg. Das hohe Endergebnis spiegelt auch das Kräfteverhältnis zwischen beiden Teams wider, und der HGK darf man in dieser Form das Kunststück zutrauen, die Saison tatsächlich ohne einen einzigen Punktverlust abzuschließen.



HG Kunstadt: Kießling/Swoboda - Karapetjan (11 Tore/3 Siebenmeter), O. Oester (6), Andersson (5/2), N. Oester (5), Maile (3), Brungs (2), Scholz (1), Jung (1), Stirbati (1), Lakiza (1).



HG Hut/Ahorn: Lesch/Ponsel - Döbereiner (6), Balkan (5/1), Meusel (3), Schulze (2), Friedrich (1), Beetz (1), Birkner (1), Weikard, Habecke.