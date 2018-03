HG Kunstadt geht gewarnt ins Heimspiel

Auf ihrem Weg Richtung Meisterschaft in der Handball-Bezirksoberliga haben die Männer der HG Kunstadt noch drei der fünf Hürden erfolgreich zu nehmen. Die erste wartet am Sonntag (16 Uhr) und erscheint beim Blick auf die Tabelle als Pflichtaufgabe. Tatsächlich stellt sich mit dem Sechsten SG Marktleuthen/Niederlamitz jedoch ein Team in der Burgkunstadter Obermainhalle vor, das an den letzten drei Spieltagen für Schlagzeilen gesorgt hat und mit viel Selbstvertrauen beim Spitzenreiter antreten wird.

Die Handballer des TV Weidhausen kämpfen derzeit nicht nur gegen ihre Gegner sondern auch gegen Viren. Torwart Jonas Faber und Christian Freitag hat die Grippe erwischt und auch weitere Spieler sind nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Dennoch möchte der TVW am Sonntag (15.30 Uhr) in der Michelauer Mainfeldhalle gegen den TV Gefrees in die Erfolgsspur zurückkehren.



Bezirksoberliga, Männer

HG Kunstadt -

SG Marktleuthen/Niederl.

Die Mannen von SG-Trainer Horst Roch sind aufgrund ihres wechselhaften Saisonverlaufs unberechenbar. Den drei Kantersiegen der letzten Wochen waren nämlich auch drei Niederlagen vorausgegangen, so dass sich das durchaus ambitioniert auftretende Team um Torhüter Patric John beim Weg ins obere Tabellendrittel immer wieder selbst im Weg stand. Die Ost-Oberfranken wollen aber in den noch ausstehenden fünf Saisonspielen zumindest ihr positives Punktekonto behalten. Dazu muss das Roch-Team allerdings seine "Sonntagsschwäche" ablegen, denn bisher setzte es die meisten Niederlagen immer an diesem Tag. Doch nicht zuletzt der klare 31:24-Auswärtserfolg beim TV Weidhausen vor zwei Wochen hat den SGlern Selbstvertrauen verliehen, auch diesen Fluch zu beseitigen, wohl wissend, dass in der Obermainhalle ein ganz anderes Kaliber wartet.

Die Andersson-Truppe löst selbst vermeintlich einfache Aufgaben wie zuletzt gegen Ebern derart konzentriert und fokussiert, dass man sich am Sonntag einen Ausrutscher schlichtweg nicht vorstellen kann. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass von den noch drei ausstehenden Endspielen im Kampf um den Aufstieg die Partie gegen Marktleuthen die von der Papierform her schwierigste sein wird.



TV Weidhausen - TV Gefrees

Die Gefreeser spielen bisher eine ihrer besten Saisons in der Bezirksoberliga. Sie haben sich in der Tabelle einen hervorragenden fünften Tabellenplatz gesichert. "Wenn es uns gelingen soll Revanche für die deutliche 24:30-Hinspielniederlage zu nehmen, dann müssen wir uns, im Vergleich zum letzten schwachen Auftritt in Bamberg in allen Belangen zu 100 Prozent steigern", weiß Weidhausens Trainer Frank Steinberger. Deshalb lässt er die personell angespannte Situation seines Teams auch nicht als Ausrede gelten. Nach drei Niederlagen in Folge soll es für den TVW wieder aufwärts gehen.

Denn auch der TV Gefrees hat aktuell mit Personalproblemen zu kämpfen. Der letztwöchige Sieg über die SG Bad Rodach/ Großwalbur wurde teuer erkauft. Martin Jerchl zog sich nach einem groben Foul den Bruch des Augenhöhlenbodens zu und fällt für den Rest der Saison aus.

Es wird also spannend am Sonntagnachmittag in der Mainfeldhalle. Der TV Weidhausen hofft dabei auf die lautstarke Unterstützung durch seine treuen Fans, was der Mannschaft zusätzlichen Auftrieb geben soll.



Bezirksklasse Mitte

SG Kasendorf-Kulmbach -

HG Kunstadt II

Der Aufstieg ist für die zweite Mannschaft der HG Kunstadt spätestens seit letzter Woche kein Thema mehr. Da setzte es für das Wünschig-Team eine herbe 17:27-Heimpleite gegen den Tabellenersten Ebersdorf, so dass sich die Kunstadter für das Auswärtsspiel am Samstag um 18 Uhr bei der SG Kasendorf-Kulmbach (6.) erst einmal neu motivieren werden müssen. Immerhin geht es für Richter & Co. aber noch um den zweiten Tabellenplatz. mts/kag