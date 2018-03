HG Kunstadt feiert den Bezirksoberliga-Titel

Die Freude, aber allem voran die Erleichterung stand ihnen allen ins Gesicht geschrieben: Die Handballer der HG Kunstadt ließen sich nach den beiden zweiten Plätzen in den Vorjahren am Sonntag vor eigenem Publikum als oberfränkischer Meister feiern. Die Urkunde dazu übergab Liga-Spielleiter Heiko Schreiner vor der Heimpartie der HGK gegen die SG Bad Rodach/Großwalbur, die danach nicht über die Rolle eines Statisten hinauskam. Die Mannschaft von Spielertrainer Johan Andersson schickte den Absteiger mit einer herben 45:18 (21:5)-Niederlage nach Hause.



Bezirksoberliga, Männer

HG Kunstadt -

SG Rodach/Großw. 45:18

Somit bekamen die Kunstadter Fans in der Obermainhalle den nächsten Beweis dafür geliefert, dass es höchste Zeit für die HG wird, sich mit der Konkurrenz der nächsthöheren Liga zu messen. Die Spielstärke, das Tempo und der Spielwitz, den die Andersson-Truppe nun seit Monaten an den Tag legt, sind derzeit in der Tat konkurrenzlos. Das bekam auch die SG zu spüren.

Dabei musste man den Gästen attestieren, dass sie bis zur Schlussminute aufopferungsvoll kämpften, der spielerischen Überlegenheit aber kaum etwas entgegenzusetzen hatten. Besonders auffällig war dies in Hälfte 1. Der erste Gästetreffer fiel erst in der 11. Min. durch Max Kräußlich. Bis dahin schlug es auf der Gegenseite schon achtmal ein.



HGK mit starkem Torwart Kießling

Die HGler kamen über schnelle Kombinationen fast mühelos zum Torwurf, während Alexander Kießling zwischen den Pfosten nichts zuließ. Seine schnellen Reaktionen und genauen Anspiele führten zum Anwachsen des Vorsprungs.

Beim Halbzeitstand von 21:5 befanden sich die Gastgeber erneut auf Rekordjagd, ließen den Gästen in der Folge aber mehr Freiräume. Kunstadts Torhüter Swoboda musste auch deswegen bereits nach sieben Minuten zum sechsten Mal und somit schon einmal mehr als Kießling in der gesamten ersten Halbzeit hinter sich greifen (28:11, 37.). Weil die HG aber vorne weiterhin sicher vollstreckte, stand dem Kantersieg nichts im Wege. Höhepunkt des Offensiv-Spektakels war der Kempa-Trick, den Andrei Stirbati auf Zuspiel des erneut starken Nicklas Oester verwandelte. Doch auch Daniel Maile, David Jung und Michael Deuber drückten der Partie mit schönen Toren ihren Stempel auf.



Die Statistik

HG Kunstadt: Kießling, Swoboda - Jung (6), Maile (6), Stirbati (6), O. Oester (5), N. Oester (5), Andersson (4), Legat (4), Karapetjan (3/2), Deuber (3), Lakiza (2), Scholz (1) / SG Bad Rodach/Großwalbur: Strobel - Kretschmer (7), Kräußlich (5), Rottenbach (2), Gräßel (1), Lutz (1), Schlund (1), Wutschka (1), Habermann, Kuhn, Tendera, Ellis