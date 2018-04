Herzog-Otto-Schüler bei "Oberfränkischer" erfolgreich

Mit zwei Mädchenmannschaften vertrat die Herzog-Otto-Mittelschule (HOS) den Lichtenfelser Landkreis bei den oberfränkischen Meisterschaften im Schwimmen in Bayreuth - mit großem Erfolg: Beide Teams holten den ersten Platz in ihrer Altersklasse und haben sich damit für die bayerische Meisterschaft qualifiziert.



Die Mädchen der Wettkampfklasse III/2 (Jahrgang 2002 und jünger) absolvierten ein technikbetontes Programm: vier Mal 50 Meter-Bruststaffel, 50m Rücken, 50m Brust, 50m Freistil und eine acht Mal 50m Freistilstaffel. Die Mädchen erzielten mit einer hervorragenden Gesamtzeit den ersten Platz und wurden Meister. In dieser Altersklasse starteten die Schwimmerinnen Nina Engel, Marie Wagner, Leonie Mayer, Carolin Gräf, Marie Neubauer, Lisa Benedikt, Alexandra Löchelt und Sarah Janke.



Die jüngere Mädchenmannschaft der HOS ging in der Wettkampfklasse IV/2 (Jahrgang 2005 und jünger) an den Start. Hier wurden folgende Technik- und Koordinationsübungen verlangt: Brust- und Freistilstaffeln, Beinschlagstaffeln mit Schwimmbrettern, Koordinationsstaffeln und 10 Minuten Ausdauerschwimmen.



Die HOS-Mannschaft kam gut durch den Wettkampf und holte ebenfalls den Titel. In diesem Team starteten die Mädchen Chantalle Hufenbach, Maya Erhardt, Alina Hönninger, Albina Pilin, Angelina Knab, Marie Janusch, Kim Ahles und Lena Schütz.

Betreut wurden beide Mannschaften von Sportlehrerin Diana Neckermann. dn