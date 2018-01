Heißes Derby zum Saisonauftakt in Marktzeuln

Während die Fußball-Kreisliga Coburg/ Lichtenfels mit dem Bezirksliga-Absteiger TV Ebern und den zwei Neulingen TSV/TB Krecktal sowie DJK Lichtenfels drei "Neue" für die nächste Saison aufgenommen hat, sind dies in der Fußball-Kreisliga Kronach vier Klubs. Von der Bezirksliga sind der TSV Marktzeuln und der ASV Kleintettau hinzugekommen. Aus der Kreisklasse schafften der FC Burgkunstadt und die DJK-SV Neufang den Sprung nach oben. Der FSV Unterleiterbach will in der Kreisliga Bamberg als Bezirksligaabsteiger eine gute Rolle spielen.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

TSV Staffelstein -

Coburg Locals

Mit einer personell veränderten Truppe geht der neue Staffelsteiner Trainer Daniel Ritzel in die neue Saison. Der 36-Jährige kam von der SpVgg Lettenreuth zu den Badstädtern. Nach seinen Aussagen ist die Saison-Vorbereitung gut verlaufen. Der Vorjahresachte möchte mit dem Abstieg nichts zu tun haben und strebt einen guten Mittelplatz an. Die Coburger belegten in der Vorserie Rang 5. Ihr Coach Stefan Binzenhöfer wäre damit auch heuer zufrieden.

DJK Franken Lichtenfels -

TSG Niederfüllbach

Die DJK Lichtenfels schaffte über die Relegation den Sprung in die Kreisliga. Damit hatten nur wenige im Lager der Franken gerechnet. Die DJK-Fußballer erwarten zur Kreisliga-Heimpremiere den letztjährigen Siebten Niederfüllbach und bauen dabei auch auf die Unterstützung ihrer Anhänger. Der Lichtenfelser Trainer Maurice Koch geht beim Aufsteiger in seine dritte Saison. Seine Mannschaft richtet ihr Hauptaugenmerk auf den Ligaverbleib.



Kreisliga Kronach

TSV Marktzeuln -

SCW Obermain

Beide Mannschaften haben im vergangenen Spieljahr ihre Ziele nicht erreicht. Die "Zeulner" verfehlten den angepeilten Klassenerhalt in der Bezirksliga und der SCW Obermain scheiterte als Vizemeister in der Aufstiegsrelegation. Mittlerweile ist die Enttäuschung hierüber beiderseits beigelegt. TSV-Trainer Oliver Kellner arbeitet mit einem leicht veränderten Kader. SC-Coach Klaus Schreppel baut auf eine quantitativ und qualitativ starke Truppe.

FC Marktgraitz -

SV Wolfers-/Neuengrün

Der FC Marktgraitz setzte in der Runde 2016/17 viele Glanzlichter und belegte am Ende den vierten Platz. Einige Probleme bereitete allerdings die nicht immer sattelfeste Defensiv-Abteilung. Der neue "Graatzer" Trainer Jan-Wojciech Galeczka hat als Saisonziel eine Platzierung im Vorderfeld der Tabelle ausgegeben. Mit dem großen Mannschaftskader, der dem FCM zur Verfügung steht, ist dies sicher keine Utopie. Die "Wölfe" aus dem Frankenwald sind dagegen schwierig einzuschätzen.

FC Burgkunstadt -

SV Friesen II

Dem FC Burgkunstadt traut man - wie der SpVgg Lettenreuth in der vergangenen Saison - einen Durchmarsch zu. Mit 15 Punkten Vorsprung feierte der ehemalige Landesligist den Kreisklassen-Titel. Viele Ex-Kicker von damals sind wieder in Burgkunstadt unter Spielertrainer Marco Dießenbacher vereint. Dem SV Friesen II, im Vorjahr gerade noch dem Abstieg entgangen, dürfte heuer mehr zuzutrauen sein, zumal die Reserve-Spieler aus der "Ersten" sich unten beweisen wollen.

SG Roth-Main -

ASV Kleintettau

Mit einem 1:0-Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den VfR Johannisthal machte die SG Roth-Main erst zum Saison-Halali den Klassenerhalt perfekt. Auch heuer dürfte es für die Rothwinder wieder eine schwierige Saison werden, denn die SG hatte namhafte Abgänge zu verkraften. Das Potenzial zum Klassenerhalt besitzt Roth-Main. Ob es gegen den Bezirksliga-Absteiger ASV Kleintettau zu einem Punkt reicht? Die Glasmacher gelten als Aufstiegskandidat.

FC 08 Kronach -

SC Jura Arnstein

Beim FC Kronach, der sich gerade noch gerettet hat, startet der Arnstein in die Runde. Mit Rang 8 in der Vorsaison war der Aufsteiger vom Jura zufrieden. Das Trainergespann Sebastian Hopfenmüller und Peter Tremel wollen zum Auftakt nicht leer ausgehen.



Kreisliga Bamberg

SpVgg Stegaurach -

SpVgg Rattelsdorf

Die SpVgg Rattelsdorf hat einen personell großen Kader zur Verfügung und richtet auch heuer ihr Hauptaugenmerk auf einen gesicherten Platz in der Tabellenmitte. Beim Bezirksliga-Absteiger Stegaurach wird's aber nicht einfach für die Rattelsdorfer, zu punkten.

FSV Unterleiterbach -

FSV Buttenheim

Nur knapp verpasste der Unterleiterbacher Spielertrainer Tobias Eichhorn mit seinen Jungs den Klassenverbleib in der Bezirksliga. Mit einem leicht veränderten Team möchten die "Lätterbocher" in die oberen Tabellenregionen vorstoßen und gegen den FSV Buttenheim zum Saisonbeginn einen Heimsieg verbuchen.

SV Zapfendorf - SC Kemmern

Der SC Kemmern wird im Lokalduell beim SV Zapfendorf gefordert. Beim SVZ hat das Trainergespann Erbil Demirel (vorher TSV Staffelstein) / Hakan Bozkaya (Bosporus Coburg) die Nachfolge für Coach Georg Hoydem übernommen. Gegen das junge Team vom SCK wollen die Zapfendorfer die Punkte behalten.