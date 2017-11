Hannah Nossek überrascht mit zwei dritten Plätzen

Bei den bayerischen Jugendeinzelmeisterschaften in Lauf an der Pegnitz war auch das Badminton-Talent Hannah Nossek vom BC Staffelstein am Start - und das recht erfolgreich. Mit Bronzemedaillen im Mixed und im Einzel der U19 war die Staffelsteinerin sehr zufrieden, startete Nossek doch zum ersten Mal bei einem solch großen Turnier.

Der Druck war in jedem Spiel groß, denn im K.o.-System bedeutete jede Niederlage das Aus. "Da hat man dann natürlich schon Angst, im ersten Spiel gleich abgeschossen zu werden und dann wieder die lange Strecke heimfahren zu können", sagte Nossek. Doch ihre Befürchtung erwies sich als falsch. Zweimal schaffte sie den Sprung aufs Treppchen. Im Doppel konnte die Staffelsteinerin aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls ihrer Partnerin Patricia Franz (BC Bayreuth) nicht antreten.

Im ersten Spiel des gemischten Doppels traf Nossek mit ihrem Partner Sidney Fischer von der TS Kronach auf die Mittelfranken Jonathan Holz (TSV Lauf) und Dina Carstensen (TSV Stein). Nossek/Fischer gewannen knapp mit 21:12, 19:21 und 21:19, wobei sie im dritten Satz einen 14:19-Rückstand aufholten. Im Halbfinale bekamen sie es dann mit den an Nr. 2 gesetzten Leopold Gäbler und Katharina Müller (ESV München) zu tun und mussten sich mit 12:21 und 19:21 geschlagen geben. "Dafür dass Hannah und Sidney zum ersten Mal miteinander gespielt haben, haben sie eine sehr starke Leistung gezeigt und können mit dem dritten Platz sehr zufrieden sein", sagt der Trainer und Sportwart des BCS, Thomas Nossek.

Im Einzel zog die BCSlerin mit einem 21:9, 14:21 und 21:11-Sieg über die Augsburgerin Katja Müller ins Viertelfinale ein. Gegen die an Nr. 2 gesetzte Mixed-Siegerin Ronja Söller aus Aschaffenburg spielte Nossek unbekümmert und mit Köpfchen und bezwang die Favoritin mit 21:18, 21:14. "Ich glaube, Ronja wollte zu viel mit ihrer starken Taktik entscheiden und das hat gegen eine einfache Spielerin wie mich, die taktisch eigentlich unklug spielt, nicht geklappt", sagte Nossek zum Spiel.

Für den Finaleinzug reichte es dann wie schon im Mixed nicht. Im Halbfinale verlor Nossek gegen die an Nr. 3 gesetzte Lisa Stumpe (TV Neugablonz) knapp in drei Sätzen (15:21, 21:13, 14:21). Somit stand sie auch im Einzel auf dem Bronzerang. "Mit zwei Podestplätzen hätte ich überhaupt nicht gerechnet, vor allem wenn ich bedenke, dass ich im Gegensatz zu meinen Gegnern, die sich teilweise mit bis zu zwei Trainings pro Tag auf so ein Turnier vorbereiten, in den letzten Wochen zeitlich nicht oft zum Trainieren gekommen bin", freute sich Nossek über die Medaillen. hano