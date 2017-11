Handball: TVO-Damen gewinnen Heimdebüt

Die TVO-Handballfrauen hatten ein prächtiges Heimdebüt in der Handball-Bezirksliga West. Souverän besiegten sie den TSV Burgebrach mit 15:4 (7:3). Und das, obwohl die Mannschaft von Simon Schröck nicht in Bestbesetzung in die Partie gegangen war.



Bezirksliga West

TV Oberwallenstadt -

TSV Burgebrach 15:4 (7:3)

Die Burgebracherinnen präsentierten sich in der Korbstadt unerwartet schwach. Das überwiegend junge Team tat sich gegen die gut agierende TVO-Verteidigung und deren beiden sehr gut reagierenden Torhüterinnen sehr schwer. Oberwallenstadt agierte im Aufbau zunächst sehr konzentriert.

Gute Möglichkeiten verwerteten Josefine Popp, Nina Lausch und Lea Borchert über den Rückraum konsequent. Allerdings wurden im weiteren Verlauf teils sehr gute Möglichkeiten über außen oder vom Kreis verschenkt sowie der Abschluss zu früh gesucht.

Mit Beginn der zweiten 30 Minuten kam mehr Schwung ins Oberwallenstadter Angriffsspiel. Der TSV leistete sich eine Reihe technischer Fehler, wodurch sich für den TVO gute Kontermöglichkeiten ergaben. Ab der 48. Minute und nach dem 12:4 durch Lausch machten sich nachlassende Kräfte bei den Gastgeberinnen bemerkbar. Ihre Abwehr blieb jedoch weiterhin fast fehlerlos. Nur ein einziger Treffer wurde Burgebrach im zweiten Abschnitt gegönnt.

TV Oberwallenstadt: Fleischer, Fischer - Sünkel, Lausch (9/1), Borchert (1), Nehling (1), Gagel, Püls (2), Glatzer (1), Förster, Popp (1)