Handball: TS Lichtenfels bleibt ungeschlagen

Die TSL-Handballmänner um Philipp Rödel und Cornelius John blieben auch am zweiten Bezirksliga-Spieltag im eigenen Haus ungeschlagen. Mit einer soliden, mannschaftlich geschlossenen Leistung besiegten sie den Gast vom ASV Pegnitz mit 29:26.



Bezirksliga

TS Lichtenfels -

ASV Pegnitz 29:26

Die TSler gaben die Führung in der umkämpften Partie niemals ab. Die mit vielen jungen Spielern bestückte ASV-Mannschaft spielte in den ersten zehn Minuten gut mit und glich die knappe Ein-Tore-Führung des Gastgebers durch Treffer von Stephan Bruckmayer und Bastian Steffens bis zum 4:4 jeweils aus.

Lichtenfels spielte mit einer konzentrierten Abwehr, die den Gast zu Fehlern zwang. So ergaben sich über Wolfgang Schulze mehrere Konter: Lukas Tremel, Philipp Mahler und Cornelius John schlossen sehenswerte Spielzüge und Siebenmeter zum 10:7 ab (18.). Selbst eine doppelte Unterzahl stoppte die spielfreudige TSL nicht in ihrem Tordrang. Die Gästedeckung schien in dieser Phase insgesamt überfordert. Immer besser kam die TSL nun auch über Maximilian Rödel am Kreis in Fahrt. Mit 17:13 war der Vorsprung zur Pause komfortabel.

Zu Beginn der zweiten 30 Minuten legte Lichtenfels spielerisch eine Schippe drauf. Nach gut funktionierenden Spielzügen hatten vor allem Lukas Tremel und Maximilian Rödel viel Freiräume, um das 21:16 zu markieren. Pegnitz kämpfte sich ab der 40. Minute zurück, als die TSL unnötig hektisch agierte. Der ASV drückte aufs Gaspedal und offenbarte seine Konterqualitäten. Schließlich gelang dem ASV um den schnellen Christian Quoika der 22:23-Anschlusstreffer. Auch wenn zwei, drei sehr gute Möglichkeiten Beute von ASV-Keeper Julian Sebald wurden, ließen sich die Korbstädter nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Mit einem glänzenden Tim Renner im Tor blieben sie auf der Siegerstraße. Maximilian Rödel setzte mit dem 29:26 den Schlusspunkt.