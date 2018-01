Mit ordentlich "Schaum vorm Mund" treten die Handball-Landesliga-Damen der SG Kunstadt/Weidhausen am Samstag, 18 Uhr, ihre wichtige Auswärtsreise zur bisher noch punktlosen HSG Pleichach an. Grund hierfür ist vor allem der ärgerliche Punktverlust aus dem Heimspiel der Vorwoche.



Landesliga Nord

HSG Pleichach -

SG Kunstadt/Weidhausen

Gegen den Liga-Neuling von der TSV Röthenbach ging in der Michelauer Mainfeldhalle aus Sicht der SG in der Tat alles schief. Zwar kassierte man in der Defensive im dritten Saisonspiel zum dritten Mal nur 19 Gegentore, doch erneut war es die Offensive, die dem Trainer Udo Prediger und den Spielern wie Fans gleichermaßen die Sorgenfalten ins Gesicht trieben.

Dabei lag es nicht einmal so sehr an der eigenen Spielanlage, als vielmehr an der katastrophalen Trefferquote. "Ich allein habe acht klare Einwurfchancen vergeben. Den Punktverlust nehme ich auch auf meine Kappe", gab sich beispielsweise SG-Akteurin Lisa Stirbati nach dem Röthenbach-Spiel selbstkritisch. Allerdings bleibt knapp eine Woche später keine Zeit zum Hadern. Auch der Blick zurück auf die Offensivstärken der in dieser Saison verhinderten Steffi Hergenröder bringt die Mannschaft keinen Schritt weiter.



Gute Defensivarbeit

Die gute Nachricht ist, dass Fichtel & Co. Woche für Woche als Team wertvolle Abwehrarbeit leisten, die auch im Handball der Grundstock des Erfolgs ist. "Bei nur 19 Gegentreffern musst du die Partie eigentlich für dich entscheiden", lautet die Bilanz.

Sollte jetzt gegen Pleichach endlich eine konsequentere Chancenverwertung hinzukommen, dann könnte man bereits am Samstag den vermeintlichen Punktverlust aus der Vorwoche ganzschnell wieder kompensieren. Für die SG spricht außerdem der gewonnene direkte Vergleich gegen Pleichach aus der letzten Saison, wobei man sogar das Hinspiel in Bergtheim hätte gewinnen können. Kurzum: Die HSG Pleichach ist ein Gegner, der den Gästen vom Obermain durchaus liegt. Ein doppelter Punktgewinn ist absolut möglich und würde der Mannschaft in der jetzigen Lage mehr als gut tun.



Reserve gegen Gefrees

Im Schatten der Landesliga-Damen bestreitet die Damen-Reserve am Sonntag, 16 Uhr, in Marktleugast ihr zweites Saisonspiel. Der Druck ist dabei vergleichsweise gering, weil die Bezirksoberliga-Damen ihren Saisonauftakt erfolgreich gestalteten.

Allerdings trifft das Team auf den TV Gefrees und somit auf einen ganz heißen Titelkandidaten, der seine Ambitionen mit einem klaren 27:19-Erfolg im Derby gegen den TV Marktleugast eindrucksvoll unterstrichen hat.

Ebenfalls in Marktleugast, aber einen Tag zuvor, läuft die männliche D-Jugend der SG Kunstadt/Weidhausen um 13 Uhr gegen den TVM auf. Ein ganz enges Spiel erwartet am Sonntag, 10 Uhr, ebenfalls in fremder Halle die weibliche B-Jugend von Coach Uwe Piesker, weil in der diesjährigen Bezirksliga Nord-Ost jeder jeden schlagen kann.

Demnach hofft das junge Team auf einen guten Tag im Spiel gegen die MSG Eltersdorf-Forchheim-Niederlindach. Attraktiven Nachwuchshandball dürfen die Besucher der Obermainhalle am Sonntag erwarten. Hauptverantwortlich ist hierfür die weibliche A-Jugend der SG, die in der vergangenen Woche mit einem eindrucksvollen Unentscheiden gegen den FC Nürnberg für Furore in der Landesliga gesorgt hatte.

Um 14 Uhr ist der nächste Gegner der FC Neunburg und somit eine Mannschaft, die bisher noch kein Punktspiel in der Saison absolviert hat. Die SG geht somit mit einem Plus an Spielpraxis ins Rennen, muss aber wohl auf Julia Will und Julia Hertzog, die sich beide gegen den "Club" verletzten, verzichten. Eine echte Mammutaufgabe erwartet im direkten Anschluss um 16 Uhr die männliche A-Jugend von Trainer Thomas Will. Gegner in der Obermainhalle ist nämlich der TV Königsberg, der seinen Saisonauftakt mit sage und schreibe 48:25 für sich entscheiden konnte.