Handball: Kunstadter Niederlage gegen den Tabellenführer macht Mut

Ein Lebenszeichen, das zugleich Hoffnung für die kommenden Aufgaben im Kampf gegen den Abstieg macht, setzten die Landesliga-Damen der SG Kunstadt/Weidhausen am Samstagabend in der Obermainhalle. Denn über eine Halbzeit lang boten die Gastgeberinnen dem noch ungeschlagenen Tabellenführer vom MTV Stadeln großartig Paroli, mussten sich am Ende aber dennoch mit 20:29 (13:11) geschlagen geben.



Landesliga Nord

SG Kunstadt/Weidhausen -

MTV Stadeln 20:29

Auch wenn das Ergebnis letztendlich recht deutlich ausfiel, durften die Spielerinnen um eine bis zum Umfallen kämpfende Marion Held diese Heimniederlage als echten Erfolg verbuchen. Denn wie sich die Mannschaft gerade nach der herben Auswärtsschlappe in Freising aus der Vorwoche am Samstag dem eigenen Publikum präsentierte, ist in der Tat aller Ehren wert. "Diese Mannschaft lebt", lautete demnach die Botschaft der ersten Halbzeit, die die SG geradezu sensationell mit 13:11 für sich entschied. Das lag auch daran, dass der Klassenprimus aus Stadeln den Tabellenvorletzten ganz offensichtlich unterschätzt hatte. Dies nutzte die SG gerade zu Beginn gnadenlos aus. In der Offensive präsentierten sich Seufert & Co. deutlich zielstrebiger als zuletzt. Die schnellen Ballstafetten sorgten dafür, dass vor allem die Außenspieler immer wieder frei zum Wurf kamen, und hier präsentierte sich die SG - allen voran Franziska Röschlein - endlich auch wieder mit dem nötigen Zielwasser.

Hinzu kam, dass die Mannschaft mit einem offensiveren Abwehrverband taktisch hervorragend eingestellt in die Partie ging. Stadeln brauchte mehr als eine Halbzeit, um hier das passende Mittel zu finden. Folgerichtig war die SG in den ersten 30 Minuten das bessere Team und hatte mit Catrin Werner eine enorm wichtige Stütze zwischen den Pfosten. Beim 9:4 (15.) durch Laura-Michelle Fiedler rieben sich die Zuschauer nicht zum ersten Mal verwundert die Augen, und selbst Stadelns Ausgleichstreffer zum 10:10 (23.) schockte die SG nicht. Ganz im Gegenteil: Couragiert spielten die Gastgeberinnen den Ball immer wieder schnell nach vorne und sicherten sich mit dem 13:11 zur Halbzeit einen für die Moral ganz wichtigen Teilerfolg.

Spätestens nach der ersten Führung des Tabellenführers (15:16; 37.) durch die spielstarke Julia Schechinger hatte Stadeln in die Partie gefunden, reduzierte die eigene Fehlerquote und spielte gegen konditionell abbauende Gastgeberinnen die unübersehbaren physischen Vorteile konsequent aus. Nikola Dude und Sara Mustafic kamen so immer öfter frei zum Wurf. Die SG sah ihre Felle davonschwimmen, verdiente sich aber aufgrund des aufopferungsvollen Einsatzes und des klar erkennbaren Aufwärtstrends den anerkennenden Applaus des eigenen Publikums - und dies trotz der am Ende deutlichen, aber in dieser Höhe nicht verdienten 20:29-Niederlage. mts



SG Kunstadt/Weidhausen: Werner, Kübrich - Held 5, Lang 4, Röschlein 4, Bauer 2, Pühlhorn 2/1, Seufert 1, Fürst 1, Fiedler 1, Aust / MTV Stadeln: Gasseter - Dude 7/1, Mustafic 5, Schechinger 4, Retsch 4, Ullinger 3, Rothe 2, Ebersberger 2, Schmitt 1, Michalowski 1, Knab, Meierhöfer, Lenhard, Knorr / SR: Balogh, Nerl (beide FC Bayern München)