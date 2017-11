Handball: Karapetjan sorgt für Kantersieg der HG Kunstadt

Trotz einer makellosen Bilanz sahen sich die Handball-Herren der HG Kunstadt an den ersten fünf Spieltagen immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, die Mannschaft würde zu langsam und mitunter uninspiriert spielen. Diese kritischen Stimmen verstummten spätestens am Samstagabend, als die HGK die SG Bamberg/Hallstadt mit 41:23 (21:9) aus der Obermainhalle katapultierte und dabei über weite Strecken höchst unterhaltsamen Tempo-Handball bot.



Bezirksoberliga

HG Kunstadt -

SG Bamberg/Hallstadt 41:23

Die Gäste aus Hallstadt hatten vom Anpfiff an gegen hoch motivierte Gastgeber nicht den Hauch einer Chance. Überhaupt nicht zu bremsen war einmal mehr Kunstadts Hajck Karapetjan, der auch dank einer hundertprozentigen Trefferquote vom Siebenmeterpunkt am Ende auf unglaubliche 17 Torerfolge kam. Doch der Kunstadter Heimerfolg war nicht allein Karapetjans Klasse geschuldet, sondern beruhte auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung, bei der ganz offensichtlich vor allem das Thema Tempo ganz oben stand. Denn über 60 Minuten suchte die HG den schnellen Ball. Bereits Torhüter Alexander Kießling, der ebenfalls eine ganz starke Leistung zeigte, eröffnete mehrfach den Tempogegenstoß mit präzisen Zuspielen. Und auf der Gegenseite fand Hallstadt kein Mittel gegen die Beweglichkeit eines Niklas Oesters oder die Durchsetzungskraft von Fabian Brungs am Kreis.

Daraus resultierte die schnelle 7:2-Führung (9.). Da die HG in den folgenden 20 Minuten das Tempo nicht drosselte, hatten die Gäste alle Hände voll zu tun, fanden aber vor allem in der eigenen löchrigen Abwehr keinen echten Zugriff auf die schnellen Kunstadter Angreifer. Trotz des Fehlens der beiden Linkshänder Johan Andersson und Andrei Stirbati und des Ausfalls von Marco Scholz und Michael Deuber war Kunstadt der SG auf allen Positionen überlegen. Der Treffer zum 21:9 durch Oliver Oester mit dem Pausenpfiff deutete für die Gäste ein echtes Debakel an.

Dass es dazu nicht kam, lag am unerschütterlichen Willen der Hallstadter, aber auch an der nun etwas nachlassenden Konzentration der an diesem Tag von Toni Lakiza betreuten Mannschaft. Bamberg/Hallstadt konnte so bis zum 31:19 (46.) die zweite Halbzeit sogar ausgeglichen gestalten, doch spätestens nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Alexander Kühnl war bei der SG aller Widerstand gebrochen und die HGK zündete einen Tempogegenstoß nach dem anderen, bei denen sich vor allem Daniel Maile treffsicher präsentierte, was letztendlich doch noch den 41:23-Kantersieg ermöglichte.



HG Kunstadt: Kießling, Swoboda - Karapetjan 17/8, Maile 7/1, Brungs 6, Oester N. 4, Oester O. 3, Petersen 3, Jung 1, Lakiza / SG Bamberg/Hallstadt: Mellinghoff, Schraudner - Kühnl 7, Diller 4, Korczinski 3, Zimmer 3, Soleymani 2, Nicolai 2, Dütsch 2, Richter / SR: Meier, Wolf