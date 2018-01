Handball: HG Kunstadt wirft TV Ebern ab

Die Handball-Herren der HG Kunstadt können in ihrer langen Historie auf einige bemerkenswerte Erfolge zurückblicken. Was sie aber am Samstagabend in der Kultur- und Sporthalle zu Ebern erlebten, muss man vor allem hinsichtlich des Ergebnisses unter der Rubrik "Einmalig" einordnen.



Die Andersson-Truppe gewann beim TV Ebern 35:8 (15:3) und hätte bei konsequenterer Spielweise dem völlig überforderten Gastgeber eine noch höhere Niederlage zufügen können.



Bezirksoberliga

TV Ebern -

HG Kunstadt 8:35

Gründe für die derbe Heimklatsche Eberns gab es sicherlich viele. Zunächst musste TVE-Coach Matthias Batzner am Samstag mit Feldmann, Dürrbeck, Haberl und Hippeli auf vier seiner fünf besten Torschützen verzichten. Auf der anderen Seite stand aber eben auch eine HGK, die sich vor allem in der Abwehr derart sicher präsentierte, dass sich unter dem Strich zwischen beiden Teams ein Unterschied von mehr als einer Klasse ergab. Demnach darf man sich aus Kunstadter Sicht zwar über einen historischen Kantersieg freuen, für die Bezirksoberliga sind aber solche Spiele keine Werbung. Folglich bestärkte der zehnte Spieltag die HGK zumindest in der Absicht, dass man 2018 endlich den Aufstieg in die Landesliga vollziehen möchte.



TV Ebern mit Galgenhumor

Der Gastgeber nahm die Niederlage wenigstens mit Galgenhumor. Wenige Stunden nach dem Schlusspfiff sprach man da auf der Facebook-Seite des TVE gerade vor dem Hintergrund der 2:0-Führung in der 4. Minute, dass sich die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt "möglicherweise zu siegessicher" war. In der Halle selbst war aber die Überlegenheit der HGK auch trotz dieses Rückstands unübersehbar, was Kunstadt dann auch bis zur 28. Minute mit einem 0:13-Lauf unterstrich. Dabei hielten sich die Gäste beim Thema "Chancenverwertung" noch vornehm zurück, indem man beispielsweise bis zur 15. Minute gleich dreimal am Siebenmeterpunkt scheiterte. "Bei solch klaren Kräfteverhältnissen die Konzentration hochzuhalten, ist sicherlich schwierig", analysierten auch die mitgereisten Kunstadter Fans zutreffend das wenig attraktive Geschehen auf dem Spielfeld.



Besserung trat da wenigstens in der zweiten Halbzeit auf, was eben auch deutlich machte, dass Oester & Co vor allem den eigenen Fans etwas bieten wollten. Während die Gäste im Angriff über Stirbati, Maile, Brungs und Oliver Oester die eigene Trefferquote nach oben trieben, kristallisierte sich aufgrund des weiterhin fehlenden Durchsetzungsvermögens der Hausherren ein neues Ziel heraus: weniger als zehn Gegentore in 60 Minuten zu kassieren. Dass dies gelang, war auch dem starken Torhüter-Duo Kießling/Etterichretz zu verdanken, die scheinbar mühelos die Würfe des Gegners entschärften. Den daraus resultierenden Endstand von 8:35 quittierte Ebern mit einem gewissen Hang zur Ironie: "Immerhin besteht am kommenden Freitag im Rückspiel bereits die Chance zur Revanche." Dass diese gelingen wird, darf aufgrund der Überlegenheit des Tabellenführers zumindest angezweifelt werden.

HG Kunstadt: Kießling/Etterichretz - Stirbati 6, Brungs 6, Oester O. 6/2, Jung 5, Maile 5, Karapetjan 3/1, Andersson 2, Oester N. 2, Lakiza