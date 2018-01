Nach dem klaren Erfolg in Bamberg erwartet die Herrenmannschaft der HG Kunstadt am Sonntag, 16 Uhr, den Aufsteiger TV Gefrees in der Handball-Bezirksoberliga. Alles andere als ein Heimerfolg in der Obermainhalle käme dabei einer kleinen Sensation gleich.



Doch die Mannschaft des neuen Spielertrainers Johan Andersson hat bei dessen Heimpremiere neben den zwei fest eingeplanten Punkten noch weitere Ziele im Blick.





Bezirksoberliga

HG Kunstadt - TV Gefrees

Denn wenngleich der Sieg in der Domstadt auch in der Höhe absolut verdient war, waren einzelne Startschwierigkeiten nicht zu übersehen. Diese sind vor allem auf die noch fehlende Spielpraxis der in Teilen neu formierten Mannschaft zurückzuführen. Zum anderen fiel aber auch das Spieltempo der HGK insgesamt noch recht behäbig aus,was beispielsweise bei den in dieser Saison jungen und flinken Teams aus Bayreuth und Coburg zu Problemen führen könnte.

Auch der TV Gefrees ist trotz seines Status als Liganeuling nicht zu unterschätzen. Das belegte der Heimerfolg des TVG von vergangener Woche, als man die ebenfalls hoch eingeschätzten Mannen von der SG Marktleuthen/Niederlamitz mit 33:23 aus der Halle schoss. Besonders der fulminante Schlussspurt in den letzten 15 Minuten machte deutlich, dass das Team von Coach Josef Hermanek konditionell gut in Form ist.



Zudem verfügt Gefrees mit Maximilian Baier über einen brandgefährlichen Offensivspieler, der gegen Marktleuthen gleich 14 Mal zum Torjubel ansetzen durfte. Trotz der klaren Favoritenrolle sollte die HGK somit den Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.



Tiefer Kader

Positiv wird sich in diesem Zusammenhang sicherlich die Rückkehr von Kapitän Oliver Oester und "Flügelflieger" Michael Deuber auswirken. Trainer Andersson hat somit zahlreiche Optionen auf der Bank sitzen. Wer wie viel Spielzeit erhält, bleibt abzuwarten. In Bamberg spielte Toni Lakiza nahezu 60 Minuten durch, doch ohne die nötige Spielpraxis der Jüngeren wird es in der Saison kaum zu schaffen sein, die hochgesteckten Ziele zu erreichen.



Hoffnung macht in dieser Hinsicht der Einsatz von Max Wünschig aus Kunstadts zweiter Mannschaft und Fabian Brungs. Der 19-jährige Kreisspieler ist neben Karapetjan und Andersson der dritte Neuzugang vom HSC 2000 Coburg und kann gerade aufgrund seiner starken Physis eine echte Bereicherung für die HGK werden. Gespannt darf das Kunstadter Publikum aber auch sein, wie sich die HGK in ihrem alten "Wohnzimmer" präsentieren wird, denn immerhin ist die Obermainhalle in dieser Saison wieder die Heimstätte der Mannschaft.



Jugendspiele im Vorfeld

Das Vorprogramm zum Herrenspiel gestalten drei Jugendmannschaften der SG Kunstadt/Weidhausen beginnend mit dem Auftritt der weiblichen D-Jugend um 10.30 Uhr gegen den TSV Weitramsdorf. Um 12.15 Uhr steht mit Uwe Piesker dann ein alter Bekannter an der Seitenlinie. Der erfahrene Coach aus Redwitz betreut in diesem Jahr die weibliche C-Jugend der SG, die um 12.15 Uhr auf einen möglichst guten Saisonstart gegen den TV Ebern hofft.



Um 14 Uhr folgt dann noch ein echter Höhepunkt: Die weibliche A-Jugend des Trainergespanns Bernert/Will startet nach einer Saison mit drei Titeln in diesem Jahr in der Landesliga und hat zum Auftakt mit dem 1. FC Nürnberg gleiche eine echte Herausforderung zu stemmen.

"Nach einer langen und intensiven Vorbereitung brennt das gesamte Team auf dieses erste Spiel", sagt Trainer Michael Bernert, der aber auch weiß, dass die SG in der Landesliga auch noch das ein oder andere Lehrgeld bezahlen werden muss. Dafür kann sein Team am Sonntag völlig ohne Druck gegen den Favoriten aus Nürnberg auflaufen.

Ergänzt wird der Terminkalender der SG an diesem Wochenende durch den Einsatz der männlichen D-Jugend um 10 Uhr bei der TS Lichtenfels. Bereits am Samstag spielt die männliche A-Jugend um 15 Uhr bei der SG Bad Rodach/Großwalbur.