Härtetest für HG Kunstadt vor dem Topspiel

Wer kann diese Mannschaft noch stoppen? Diese Frage stellt sich spätestens nach dem Kantersieg der Kunstadter Handball-Männer über den ehemaligen Meisterschaftskandidaten HC 03 Bamberg. Eine Antwort darauf könnte der nächste Gegner geben, denn am Sonntagabend (18 Uhr) beim TV Gefrees (6.) trifft die Truppe von HGK-Trainer Johan Andersson auf einen Gegner, der in der bisherigen Saison schon für Furore gesorgt hat.

Bereits am Samstag (16 Uhr) ist der TV Weidhausen (5.) beim Dritten HSG Rödental/Neustadt in der Frankenhalle gefordert.

HSG Rödental/Neustadt -

TV Weidhausen

Die Gastgeber gehen nicht nur auf Grund ihrer Tabellensituation (3./17:5 Punkte) als Favoriten ins Rennen, zumal der TVW (5./13:11) schon das Hinspiel mit 24:29 verlor. Damals überzeugte beim TVW Johannes Bauer mit zehn Feldtoren, während sich die HSG geschlossen als en Mannschaft präsentierte

Der Zusammenschluss der beiden Teams zu einer Spielgemeinschaft hat sich also gelohnt, auch wenn man der HSG nur geringe Chancen im Titelrennen einräumt. Zu sehr dominieren hier die HG Kunstadt und die Reserve der Haspo Bayreuth. So geht es zwischen Rödental/Neustadt und dem TV Weidhausen in erster Linie um die Ehre.

Viel wichtiger sind für den TVW die nachfolgenden Spiele, wenn es gegen die direkten Tabellennachbarn geht. Da muss sich Weidhausen behaupten, um seinen fünften Tabellenplatz zu behaupten. Aber mit dem gewonnen Selbstvertrauen aus zuletzt drei Siegen in Folge wollen die Gäste den vermeintlichen Favoriten das Leben möglichst schwer machen. kag

TV Gefrees - HG Kunstadt

Die Auswärtspartie der HGK in der Bad Bernecker Dreifachturnhalle wird sicher kein Selbstläufer. Bereits im Hinspiel trumpfte der Aufsteiger in der Obermainhalle auf und bot der HGK bei der 24:29-Niederlage lange Paroli. In der Zwischenzeit hat sich die Stärke des Teams von Trainer Josef Hermanek herumgesprochen. Der offensivstarke TVG hat - bis auf die vier führenden - alle Teams der Bezirksoberliga geschlagen. Vor eigenem Publikum will Gefrees den nächsten Schritt in der Entwicklung machen und auch einen der "Großen" ärgern. So kommt der verlustpunktfreie Spitzenreiter vom Obermain gerade recht. Die Mannschaft um Top-Torjäger Hajck Karapetjan sollte gewarnt sein und nicht den Fehler begehen, bereits gedanklich beim Topspiel nächste Woche gegen HaSpo Bayreuth II zu sein. Als Sparringspartner ist Gefrees definitiv zu stark.

Stattdessen wird die HG sicherlich versuchen, den in den letzten Partien eingeschlagenen Weg des Tempohandballs konsequent weiterzuverfolgen, was eben auch die derzeit gut besetzte Auswechselbank möglich macht. Dass der Teamgeist spätestens seit dem Auswärtserfolg in Rödental Ende November passt, erkennt jeder, der die Mannschaft auf und neben dem Spielfeld beobachtet. mts