Hadidi-Ära beim AC Lichtenfels endet nach 20 Jahren

Die Zeichen standen auf Abschied und auf Versöhnung beim Saisonfinale der

Oberligaringer des AC Lichtenfels. Mit 21:12 wiesen sie dabei den Nachbarn TSV Burgebrach in die Schranken, der damit als Tabellenletzter wohl absteigen muss.



Oberliga

AC Lichtenfels -

TSV Burgebrach 21:12

Versöhnt wurden die Fans und alle Ringkampffreunde mit einer Saison, die mancherorts Unmut und Kopfschütteln hervorrief. Diesmal rangen die Athleten befreit von ergebnistaktischen Fesseln und zeigten die Spannung und die Ästhetik ihres Kampfsports. Jeder wollte gewinnen. Das bessere Team gewann. Versöhnlich ist auch die Tabellensituation: Der AC Lichtenfels belegt nun mit 18:14 Punkten den dritten Platz.



Gleich drei Abschiede

Zunächst galt es jedoch, Abschied zu nehmen. Oliver Dürr, scheidender 1. Vorsitzende des ACL sowie der ehemalige 3. Vorsitzende, Rudi Hofmann, legen ihre Tätigkeit nieder. Und natürlich von Ali Hadidi, der nach 20 Jahren als Trainer des ACL aufhört. Ein großes "Danke" prangte daher auf den Einlauf-T-Shirts der Lichtenfelser Ringer. "Danke" sagte auch der langjährige Erfolgscoach Ali Hadidi am Hallenmikrofon. Sein Dank galt seinen sportlichen Weggefährten der vergangenen 20 Jahre: "Ihr habt mich stets unterstützt und glaubt mir: Der Trainerjob ist nicht immer so einfach, wie er manchmal aussieht."



Petrov unterliegt klar

Und in ebendieser Rolle animierte und kritisierte der ACL-Chefcoach seine Ringer ein letztes Mal wie in all den 20 Jahren zuvor. Etwa, als sein Zögling Mario Petrov (61 Kilo) als Grie-chisch-Spezialist im freien Stil nicht das angemessene Defensivverhalten zeigte und mit 0:16 deutlich gegen Christopher Rippl verlor. Oder als Christoph Meixner (130 Kilo, Freistil) gegen den mehr als 30 Kilo schwereren Jens Brosowski ein paar kleine Tipps und Tricks benötigte, um den gewaltigen Gewichtsnachteil zu kompensieren und nach starker Leistung mit 9:3 zu gewinnen.



Hadidis Plan geht auf

Überhaupt verlief der Abend durchaus im Sinne von Hadidi und dessen Matchplan. Nur Dominik Winkler (75 Kilo, griechisch, 15:0 gegen Marius Geuß) schaffte noch einen Sieg auf der Matte für die Burgebracher, denn Lucas Nein (TSV, 57 Kilo) kassierte vier Mannschaftspunkte bereits auf der Waage.

Ansonsten konnte man den siegreichen Darbietungen der ACL-Kämpfer entspannt beiwohnen: Den kampflosen vier Zählern für Andrzej Sokalski (86 Kilo, Freistil), dem mühelosen 16:0 von Hannes Wagner (98 Kilo, griechisch), dem sicheren 5:0 und 6:0 von Christian Lurz (71 Kilo, Freistil, gegen Josef Giehl) und von Achim Thumshirn (80 Kilo, griechisch, gegen Felix Plauger) sowie dem 9:0 von Venelin Venkov (66 Kilo, griechisch), dessen fantastischer Überwurf mit Dragos Cimpanu das Eintrittsgeld im Grunde alleine wert war.

Und dann war da noch Johannes Lurz (75 Kilo, Freistil), der nach eineinhalb Minuten im Bodenkampf zu seinem Spezialgriff ansetzte. Mit einem sogenannten "Kubaner" verschnürte er seinen Kontrahenten Alexander Giehl wie andere Leute ein Weihnachtspaket und drückte ihn auf beide Schultern.