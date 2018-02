Gold für Weichert, Silber für Krönert bei der "Bayerischen"

Bei der bayerischen Leichtathletikmeisterschaft und den Winterwurftitelkämpfen in der Werner-von-Linde-Halle in München hat Tim Krönert von der TS Lichtenfels die Silbermedaille im Speerwurf gewonnen.



In der Aufwärmhalle der Olympischen Sommerspiele 1972 trat Krönert in der U20 an. Sein 200 Gramm schweres Sportgerät landete bei guten 55,78 m, was Platz 2 bedeutete. Diese Weite erzielte er im fünften Versuch. Krönert gehört seit Jahren zu den besten bayerischen Nachwuchspeerwerfern. 2016 führte er die bayerische U18-Rangliste mit 64,35 m an. In der U18 wird allerdings mit dem 700-Gramm-Speer geworfen.



Gleich im ersten Versuch beim Diskuswurf der U18 schleuderte Tim Hübner vom TSV Staffelstein die Scheibe auf 34,51 m, was den fünften Rang bedeutete.



In einem sehr taktischen Rennen über 800 m der Frauen setzte sich die Altenkunstadterin Sara Weichert nach hartem Kampf durch und wurde



bayerische Meisterin. Nachdem sie sich zunächst in der Schlussposition einreihte, rollte sie das Feld im Lauf der vier Runden von hinten auf und besiegte im Endspurt ihre härteste Widersacherin, Stefanie Kirschey von der TG Viktoria Augsburg, mit einem Vorsprung von 0,68 Sek. in 2:22,40 Min. "Hätte mir zu Beginn des Wintertrainings jemand gesagt, dass ich bayerische Hallenmeisterin bei den Frauen werde, hätte ich nur gelacht", freute sich Weichert über ihren Coup. Für die 25-jährige Studentin, die für die LG Bamberg startet, war es ihr erster bayerischer Einzeltitel. ze