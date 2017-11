Gipfeltreffen beim SV Zapfendorf

Da der Fußballkreis Coburg/Lichtenfels/Kronach bereits in die Winterpause gegangen ist, sind auf Kreisebene nur noch die Partien des Spielkreises Bamberg/Bayreuth angesetzt. Hier sind noch komplette Spieltage geplant.

In der Kreisliga Bamberg kommt es zum Topspiel zwischen Spitzenreiter SV Zapfendorf und dem Zweiten FSV Buttenheim. Im Verfolgerfeld duellieren sich der Vierte FSV Unterleiterbach und der SC Reichmannsdorf (6.). Die dazwischen stehende SpVgg Rattelsdorf ist beim TSV Hirschaid (10.) leicht favorisiert.



FSV Unterleiterbach -

SC Reichmannsdorf

Mit 4:2 setzte sich der offensivstarke FSV Unterleiterbach (56 Saisontreffer) beim Neuling DJK Gaustadt durch und kletterte damit auf den vierten Tabellenplatz. Der Rückstand der Hausherren zum Zweiten FSV Buttenheim beträgt nur noch vier Punkte. Toptorschütze der "Lätterbocher" ist ihr 33-jähriger Spielertrainer Tobias Eichhorn mit bislang 19 Treffern. Im Hinspiel kassierte der SC Reichmannsdorf (6.) eine 0:3-Schlappe. Für die wollen sich die SCler gerne revanchieren.



SV Zapfendorf -

FSV Buttenheim

Mit einem Heimsieg im morgigen Kreisliga-Kracher gegen den Tabellenzweiten FSV Buttenheim kann der zuletzt spielfreie Spitzenreiter SV Zapfendorf seinen Vorsprung gegenüber der Phönix-Elf auf vier Punkte ausbauen. Die FSVler holten aus ihren drei letzten Spielen nur einen Punkt und stecken kurz vor der Winterpause in einer Krise. Eine gute Gelegenheit für die Zapfendorfer, sich für die 0:4-Niederlage zu revanchieren.



TSV Hirschaid -

SpVgg Rattelsdorf

Während der TSV Hirschaid (10.) zuletzt pausierte, kassierten die Rattelsdorfer eine 0:1-Heimniederlage gegen den Aufsteiger SC Kemmern. Die SpVgg agierte dabei weit unter ihrer Normalform und enttäuschte besonders in der Offensive. Während der TSV einen gesicherten Mittelplatz einnimmt, dürfen die Rattelsdorfer nicht verlieren, um weiter in der Spitzengruppe mitzumischen (1:2).



Kreisklasse 1 Bamberg

Als klarer Außenseiter ist Schlusslicht SpVgg Ebing II im Heimspiel gegen den Tabellendritten Wacker Bamberg anzusehen. Für die Gastgeber dürfte es nur darum gehen, die drohende Niederlage in Grenzen zu halten. - Abgesagt wurde die Partie des FC Rentweinsdorf gegen den TSV Ebensfeld II.



A-Klasse 2 Bamberg

Der TSV Kleukheim (7.) sollte nach der guten Vorstellung des vergangenen Wochenendes beim 5:3-Sieg über Stadelhofen (12.) in der Lage sein, auch beim SV Weichendorf II (13.) einen weiteren "Dreier" einzuspielen, auch wenn die Gäste dabei mit einiger Gegenwehr zu rechnen haben.



A-Klasse 3 Bamberg

Als offen ist die Begegnung des VfL Mürsbach (6.) beim FV 1912 Bamberg (9.) anzusehen. Beide Teams stehen derzeit im Tabellenmittelfeld. Wollen die Mürsbacher noch einmal oben eingreifen, ist ein Sieg bei den "Zwölfern" Pflicht. di