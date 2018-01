Gäste leisten kaum Widerstand

Wer sich am frühen Sonntagabend in Erwartung eines spannenden Duells zwischen den Männerteams der HG Kunstadt und des HC 03 Bamberg auf den Weg in die Obermainhalle gemacht hatte, musste enttäuscht wieder nach Hause gehen. Denn der Heimerfolg der Andersson-Truppe fiel mit 36:21 (20:10) derart eindeutig aus, dass nicht viel Platz für Spannung war. Aber da der klare Sieg vor allem auf eine starke Kunstadter Leistung zurückzuführen war, durften zumindest die Fans der HGK hoch zufrieden den Heimweg antreten.

Keinerlei Probleme hatte auch der TV Weidhausen in seiner Bezirksoberligapartie mit der SG 1912 Bamberg/Hallstadt. Am Ende stand ein deutliches 25:14 (13:5) zu Buche.



HG Kunstadt - HC 03 Bamberg 36:21

An die früher packenden Begegnungen zwischen der HGK und dem HCB erinnerte am Sonntag aber in der Tat nur noch wenig. Bamberg trat dafür in der Offensive zu ideenlos auf. Hinzu kam, dass die Hausherren mit einem starken Torhüter Alexander Kießling als Rückhalt nicht nur defensiv gut standen, sondern über den Jahreswechsel ihr Umschaltspiel noch mal um einiges verbessert hatten. Als Nicklas Oester bei solch einem Konter nahezu ungehindert an der Bamberger Abwehr vorbeilief und so in der 11. Min. das 7:2 markierte, glaubte auch der Gast wohl nicht mehr an einen Coup beim ungeschlagenen Tabellenführer.

Vor allem in der Rückwärtsbewegung zeigte sich die Roppelt-Truppe verwundbar, was die Hausherren in der ersten Halbzeit konsequent nutzten. Spielertrainer Andersson setzte früh seinen gesamten Kader ein. Näher als auf 12:7 (19.) kam der HC aber nicht mehr heran. Dafür zeigten sich vor allem Hajck Karapetjain und Michael Deuber zu treffsicher. Symptomatisch für Bamberg zappelte dann auch noch mit dem Pausenpfiff der Distanzwurf von Toni Lakiza zum 20:10 im HCB-Netz.

In den zweiten 30 Minuten waren die Kunstadter weiter der Herr im Haus und sorgten mit teils traumhaften Spielzügen für gute Unterhaltung, wenngleich nicht jeder Wurf mehr im Tor landete, was aber auch an Bambergs Torhüter Jörn Scharf lag. An der Reaktion, mit der alle Kunstadter die Treffer ihrer Mitspieler feierten, erkannte man das derzeitige Erfolgsgeheimnis der HGK. Dementsprechend wurde auch der Spieler gefeiert, der bis zur 40. Min. (26:14) die geringste Einsatzzeit hatte. Aber als Torhüter Simon Swoboda vier Siebenmeter in Folge entschärfte, hatte auch er seinen Beitrag zum 36:21-Erfolg der HGK geleistet.

Den Spielern der Bayreuther Reserve, die in zwei Wochen an selber Stelle zum "Endspiel" um den Meistertitel antreten werden und gegen Bamberg auf der Tribüne saßen, sollte dieser starke Kunstadter Auftritt nachdenklich gestimmt haben. mts

HG Kunstadt: Kießling, Swoboda -Karapetjan (10/2), Andersson (7/5), Deuber (5), N. Oester (4), Scholz (3), Lakiza (3), Stirbati (2), Petersen (1), O. Oester (1), Brungs, Maile / HC 03 Bamberg: Henkies, Scharf - Hoh (5/4), Haupt (4/2), Zirngibl (3), Perlinger (2), Sommer (2), Müller (1), Grube (1), Herold (1), Gubler (1), Pfründer (1), Nostheide, Schnippering / SR: Meier, Bönisch (beide Coburg)



TV Weidhausen - SG 1912 Bbg./Hallst. 25:14

Die personelle Schwächung machte sich bei den SGlern deutlich bemerkbar. Dabei liefen die Gäste mit großgewachsenen athletischen Spielern auf, denen man gegen die körperlich kleineren Weidhausenern mehr zugetraut hätte. Doch diesen physischen Nachteil machten die Gastgeber durch Schnelligkeit, Wendigkeit und vor allem mehr Spielwitz wett.

Auch die Abwehr des TVW stellte für die Gäste ein schwierig zu überwindendes Bollwerk dar. Entscheidend war, dass man die Kreisläufer, die immer wieder gesucht wurden, im Griff hatte. Und die Würfe aus dem Rückraum kamen oft so unpräzise, dass der Torhüter des TVW gar nicht mehr eingreifen musste.

Nur fünf Tore in den ersten 30 Minuten, darunter ein verwandelter Strafwurf, zeigen deutlich, dass die Gäste überfordert waren. Zudem nutzte Weidhausen schon im ersten Durchgang Fehlpässe zu Kontern, gegen die Sebastian Mellinghoff im Tor der "Zwölfer" chancenlos war.

Selbst eine Manndeckung gegen Johannes Bauer nutzte den Bamberg/Hallstadtern wenig. Der wendige Weidhausener narrte ein ums andere Mal seinen Bewachern und kam, trotz einiger Fehlwürfe zu sechs Treffern . Getrübt wurde das erfreuliche Spiel lediglich durch die diskussionswürdige Rote Karte gegen Weidhausens Torhüter Tom Zapf, eine Viertelstunde vor Spielende. Beim Konterlauf eines Gästespielers kam es innerhalb des Wurfkreises zum Zusammenprall mit dem nach vor eilenden Torhüter, worin die beiden Schiedsrichter Patric John und Markus Thierfelder nach ausgiebiger Beratung ein gefährliches Spiel sahen. Zu diesem Zeitpunkt stand es aber 20:12 für den TVW der sich auch in der Schlussphase des Spiels keine Sorgen um seinen klaren Sieg machen musste. kag

Tore für Weidhausen: J. Bauer (6/1), F. Büttner, N. Reichel, C. Büttner (je 4), S. Büttner (2/1), M. Werner, C. Freitag (je 2), F. Querfeld (1) / Tore für Bamberg/Hallstadt: J. Zimmer, R. Soleymani (je 3), G. Fischer, J. Nicolai, C. Korczinsik (je 2), P. Schardt, M. Schiewer (je 1)