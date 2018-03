Fußball-Landesliga: Trainer des FC Lichtenfels warnt vor Euphorie

Der 1.FC Lichtenfels (9. Tabellenplatz) ist in der Landesliga Nordost mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt aus der Winterpause gestartet und distanzierte damit auch die Konkurrenz aus der Abstiegsregion. Sollte die Fußball-Mannschaft der beiden Trainer Christian Goller und Alexander Grau am Sonntag (14 Uhr) auf dem Neudrossenfelder Kunstrasenplatz gegen die abstiegsbedrohte Regionalligareserve der SpVgg Bayreuth (16.) ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wäre rechnerisch sogar die Verbesserung auf den fünften Platz möglich: Zur SG Quelle Fürth mit 31 Punkten fehlen den Lichtenfelsern nur zwei Zähler.



Ein wichtiger Schritt für die positive Entwicklung war der 2:0-Heimsieg gegen Aufsteiger SpVgg Erlangen in der Vorwoche, der allerdings weniger solide zustande kam, als das Ergebnis vermuten lässt. Der FCL traf erst in der Schlussphase (77./80.), "zur Halbzeit wären wir auch mit einem 0:0 zufrieden gewesen", gesteht Trainer Alexander Grau. "Erlangen war sehr präsent und hat aggressiv gespielt. Gerade zu Beginn hat uns unser Torwart auch mit wichtigen Paraden geholfen, ansonsten hätte es auch andersrum ausgehen können." Dennoch dürfte die vielversprechende Vorbereitung in der Winterpause und der Start mit zwei Siegen den ein oder anderen Lichtenfelser zum Träumen verleiten. Immerhin ist der Rückstand zu Platz 5 mit zwei Zählern deutlich geringer als der Vorsprung von acht Punkten auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz.



Grau: FCL braucht noch elf Punkte

Vor derartigen Rechenspielen warnt Alexander Grau aber eindringlich: "Ich hoffe, dass niemand in der Mannschaft auch nur ansatzweise an Platz 5 denkt, sondern weiterhin nach unten schaut. In dieser Liga kann es sehr schnell gehen, das belegen auch die Ergebnisse der anderen Teams, und dann bist du wieder mittendrin im Abstiegskampf. Wir müssen mindestens noch elf Punkte holen, um uns ambitionierte Ziele stecken zu können."



Drei der elf Punkte will er gegen die SpVgg Bayreuth II holen. Die Chancen stehen nicht schlecht: Die Bayreuther Reserve verbreitet mit dem schwächsten Angriff der Liga (23 Tore) nicht gerade Angst und Schrecken. Außerdem kassierte nur Schlusslicht VfL Frohnlach (58) noch mehr Gegentreffer als die SpVgg (57). Dennoch zeigte der kürzliche 2:0-Heimsieg gegen Frohnlach, dass die SpVgg überraschen kann; auch mit ihrer Aufstellung: "Man weiß nie, wie die Bayreuther antreten werden", spielt Grau auf mögliche Verstärkung aus dem Regionalliga-Kader an.



"Außerdem haben wir Bayreuth beim 3:1-Hinspielsieg nicht an die Wand gespielt", so Grau weiter. "Das sind alles gut ausgebildete Jungs, die auf dem Kunstrasenplatz in Neudrossenfeld sicherlich schwer zu bespielen sein werden."



FC Lichtenfels: Schulz, Köster - Graf, Hellmuth, Schardt, Mahr, Zollnhofer, L. Dietz, Jankowiak, Ljevsic, Oppel, Pfadenhauer, F. Goller, Mohr, Wige, Scholz, Lulei