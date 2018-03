Fußball-Kreisligen: DJK Lichtenfels will Dritten überraschen

Die DJK Lichtenfels startet auf einem Abstiegsrelegationsplatz in die Kreisliga-Restsaison und hat mit Aufstiegsanwärter TSV Pfarrweisach gleich einen gefährlichen Auftaktgegner. Ein Überraschungserfolg gegen den zuletzt schwächelnden Dritten ist aber nicht unmöglich.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels

DJK Lichtenfels -

TSV Pfarrweisach

Die zuletzt spielfreie DJK Lichtenfels (13. Tabellenplatz) hat am heutigen Samstag (16 Uhr) den TSV Pfarrweisach zu Gast. Der zeigte zu Beginn der Restrückrunde leichte Schwächen: Er benötigte einiges Glück, um im eigenen Stadion gegen den Vorletzten TSV Bad Rodach die angepeilten drei Punkte einzufahren. Der Treffer zum 2:1-Sieg fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Auch die knappe 1:2-Hinspielniederlage lässt die DJK auf einen Überraschungserfolg gegen den Tabellendritten hoffen.



TSV Staffelstein -

SC Sylvia Ebersdorf

Witterungsbedingt wurde das Spiel in die Oberau verlegt. Beim SV Ketschendorf (4.) kassiert der Zehnte TSV Staffelstein zuletzt eine 0:2-Niederlage, die durchaus nicht überraschend war, denn die Ketschendorfer haben sich auf dem heimischen Kunstrasenplatz deutlich besser zurecht gefunden als der TSV. Den Titelfavoriten SC Sylvia Ebersdorf zu überraschen, wird schwierig für die Badstädter, die im Hinspiel 0:3 unterlagen.



Kreisliga Kronach

SC Jura Arnstein -

SV Friesen II

Den SC Jura Arnstein (12.) und den SV Friesen II (9.) trennen nur zwei Punkte. Die Gäste feierten zuletzt im Derby gegen den FC 08 Kronach einen 7:0-Kantersieg und entfernten sich damit weit von der Abstiegszone. Allerdings sind die "Jura-Boys" für ihre Heimstärke bekannt und wollen mit einem Dreier in die Rückrunde starten. Das Hinspiel ging mit 2:1 an Friesen.



TSV Ludwigsstadt -

SCW Obermain

Für beide Seiten gibt es keine Hoffnung mehr darauf, in die Bezirksliga aufzusteigen. Entsprechend geht es dem siebtplatzierten TSV Ludwigsstadt und dem SCW Obermain (5.) darum, die Saison ehrenvoll zu Ende zu bringen. Im Hinspiel setzten die Jurastäder ein deutliches Ausrufezeichen und siegten mit 4:0. Für diese Schlappe möchte sich der TSV morgen revanchieren.



FC Marktgraitz -

SG Roth-Main

Der Vorjahresvierte FC Marktgraitz und der letztjährige Elfte SG Roth-Main liegen weit hinter den Erwartungen für die laufende Saison zurück. Die "Graazer" sind momentan auf dem elften Tabellenrang angesiedelt. Die SG nimmt abgeschlagen die letzte Position ein. Im Hinspiel unterlag die SG mit 0:2.



TSV Marktzeuln -

TSV Weißenbrunn

Nach der 2:3-Niederlage beim ASV Kleintettau mußte der TSV Marktzeuln die Tabellenführung an die Frankenwälder abgeben. Gegen den Tabellensechsten TSV Weißenbrunn stehen die "Zeulner" vor einer schweren Bewährungsprobe. Die Gäste vertrauen beim Tabellenzweiten auf ihre zuverlässige Defensiv-Abteilung, die in 18 Spielen erst 21 Gegentreffer kassierte.



FC Burgkunsadt -

DJK-SV Neufang

Der Aufsteiger FC Burgkunstadt nimmt bei zwei Spielen im Rückstand gegenüber Primus ASS Kleintettau den dritten Platz ein. Damit sind die "Schuhstädter" weiter im Rennen um die Aufstiegsplätze. Die Partie gegen den Vierten DJK-SV Neufang ist eine echte Spitzen-Begegnung, deren Ausgang mit Spannung erwartet wird.



Kreisliga Bamberg

FSV Unterleiterbach -

SV Ober-/Unterharnsbach

Damit der Bezirksliga-Absteiger FSV Unterleiterbach im Wettbewerb um die beiden Vorderplätze weiterhin im Gespräch bleibt, dürfen die Gastgeber (4.) gegen den SV Ober-/Unterharnsbach (10.) nicht leer ausgehen. Die Harnsbacher agierten bei ihrer letzten Vorstellung gegen den SV-DJK Tütschengereuth weit unter ihrer Normalverfassung und unterlagen mit 0:2. Mit einer ähnlich desolaten Vorstellung kann der SV auch gegen die "Lätterbocher" nichts holen.

SV Zapfendorf -

DJK Teutonia Gaustadt

Nach der überraschenden 1:2-Pleite beim TSV Burgebrach musste der SV Zapfendorf (2.) seine Spitzenposition an den FSV Buttenheim abgeben. Morgen hoffen die SVZ-Kicker nicht nur auf einen eigenen "Dreier" gegen die DJK Teutonia Gaustadt (14.), sondern auch auf Schützenhilfe der SpVgg Rattelsdorf in der Heimpartie gegen den FSV Buttenheim, um den Spitzenplatz zurückzuerobern.



SpVgg Rattelsdorf -

FSV Buttenheim

Zum Spitzenspiel treffen die SpVgg Rattelsdorf (5.) und der Primus FSV Buttenheim aufeinander. Die Platzherren werden ihre ganze Kampfbereitschaft und Routine in den Ring werfen müssen, um den leicht favorisierten Phönix-Fußballern Paroli bieten zu können. Der FSV wird die wiedererlangte Pole-Position verteidigen wollen.