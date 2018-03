Für den FC Lichtenfels sind die Osterspiele richtungsweisend

Der FC Lichtenfels steht vor einem richtungsweisenden Wochenende in der Landesliga Nordost: Nach der ernüchternden und überraschenden 1:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Selbitz ist es für das Team der Trainer Alexander Grau und Christian Goller wichtig, wieder in die Erfolgsspur zu finden.Über Ostern hat der siebtplatzierte FCL zwei Gelegenheiten dazu: Am Samstag um 15 Uhr spielt er beim Baiersdorfer SV (13. Platz) und am Montag (14 Uhr) zu Hause gegen den SV Mitterteich (5.).



"Wir hatten schon in den Spielen zuvor nicht besonders stark gespielt - aber gewonnen", sagt Trainer Grau über die kürzliche Niederlage. "Gegen Selbitz hatten wir aber eben nicht das Glück, zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 zu erzielen. Außerdem war Selbitz einen Tick aggressiver und bissiger, daher haben wir die Niederlage auch verdient."



Landesliga Nordost

Baiersdorfer SV -

FC Lichtenfels

Wegen der zahlreichen Spielverlegungen nach der Winterpause ist die Tabelle noch schwer einzuschätzen. Trotzdem ist klar: "Bei einer Optimalausbeute am Wochenende wären wir sehr, sehr weit", so Grau. "Sollten wir aber komplett leer ausgehen, stehen wir wieder hinten drin. Daher ist das Wochenende tatsächlich sehr richtungsweisend."



Zwar ist der Baiersdorfer SV als Dreizehnter der vermeintlich einfachere Gegner, doch der entwickelte im Kampf gegen den Abstieg in der Vorwoche unegahnte Kräfte: Mit dem 1:0-Auswärtssieg beim Spitzenreiter ATSV Erlangen fügte er dem stark favorisierten Primus die erst dritte Niederlage in 25 Spielen zu. Außerdem tat sich der FCL bereits im Hinspiel vor heimischer Kulisse sehr schwer gegen den BSV und traf erst in der 94. Minute zum 2:2 Ausgleich. "Der BSV ist ein ähnlicher Gegner wie Selbitz", schätzt Grau. "Die brauchen jeden Punkt im Abstiegskampf und werden uns in jeder Minute fordern."



FC Lichtenfels -

SV Mitterteich

Nur zwei Tage später gastiert dann der SV Mitterteich in Lichtenfels, mit dem der FCL wegen der knappen 1:2-Hinspielniederlage noch eine Rechnung offen hat. "Wir haben damals unser vielleicht stärkstes Auswärtsspiel der Saison abgeliefert, wurden aber knallhart bestraft", erinnert sich Grau.

"Alleine am Torverhältnis der Mitterteicher erkennt man das Erfolgsrezept unseres kommenden Gastes." Denn der SV Mitterteich erzielte zwar erst 28 Treffer (nur drei Teams trafen seltener), aber die 22 Gegentore werden in der Liga nur von Spitzenreiter Erlangen (15) und Feucht (21) unterboten. "Mitterteich hat eine kompromisslose und disziplinierte Abwehr", sagt Grau. "Außerdem verfügen sie über ein blitzartiges Umschaltspiel, das uns im Hinspiel schon zum Verhängnis wurde."



FC Lichtenfels: Schulz, Köster - Graf, Hellmuth, Schardt, Mahr, Zollnhofer, L. Dietz, Ljevsic, Oppel, Pfadenhauer, F. Goller, Mohr, Wige, Scholz, Lulei.