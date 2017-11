Fünf HGK-Spieler treffen auf Ex-Verein

Die Handball-Herren der HG Kunstadt spielen am Samstagabend um 18.30 Uhr gegen die dritte Mannschaft des HSC 2000 Coburg. Für fünf HGK-Spieler ist die Bezirksoberliga-Begegnung eine ganz besondere: Hajck Karapetjan, Johan Andersson, Toni Lakiza, Marco Scholz und Fabian Brungs treffen auf ihren ehemaligen Verein.



Bezirksoberliga Männer

HG Kunstadt -

HSC Coburg III

Die dritte Mannschaft des Bundesligisten Coburg ist vor allem mit Nachwuchs-Spielern besetzt, die in der Bezirksoberliga erste Erfahrungen im Profibereich sammeln sollen. Dass die Mannschaft um Trainer Andreas Gahn derzeit nur den neunten Tabellenplatz belegt, ist trügerisch. Denn das 3:7-Punkteverhältnis resultiert vor allem aus den Spielen gegen die Spitzenteams der Liga.

In der Vorwoche zeigte das junge Team sein Potenzial, als es ohne Auswechselspieler mit 29:25 gegen die SG Marktleuthen/Niederlamitz siegte und sich damit den ersten doppelten Punktgewinn sicherte. Beim HSC hängt der Erfolg meist mit der Zusammenstellung des Teams zusammen. Am Samstag könnte ein überraschender Kader auf dem Feld in der Obermainhalle stehen, denn die Bundesliga-A-Jugend des HSC hat spielfrei und verstärkt womöglich das Bezirksoberliga-Team. Sollte dies der Fall sein, erwartet die Kunstadter um Trainer Johann Andersson ein besonders temporeicher Gegner. Wenn der HGK aber ein ähnlich motivierter Auftritt wie in der Vorwoche beim 41:23-Kantersieg gegen HC 03 Bamberg gelingt, ist auch eine topbesetzte Bundesliga-Reserve aus Coburg zu schlagen.



Bezirksklasse Mitte Männer

HG Kunstadt II -

SG Kasendorf-Kulmbach

Während die erste Herrenmannschaft der Kunstadter am Samstag bereits ihr siebtes Saisonspiel absolviert, steht der zweiten Mannschaft am Sonntag (16 Uhr) das erste Spiel in der Bezirksklasse Mitte bevor. Das Team von Spielertrainer Max Wünschig trifft in der heimischen Obermainhalle auf die SG Kasendorf-Kulmbach, die bei einem Punkteverhältnis von 3:3 Zählern bereits in drei Partien Erfahrung sammeln konnte. Dafür hat sich der HGK laut Wünschig heuer intensiver als je zuvor auf die Saison vorbereitet.