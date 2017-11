Frauenfußball: SSV verliert im zweiten Anlauf

Die Partie zwischen Karsbach und dem Schwabthaler SV wurde Ende September nach 40-minütiger Unterbrechung infolge eines Unwetters und anschließend einsetzender Dunkelheit beim Stand von 1:1 in der 78. Minute abgebrochen. Das Nachholspiel haben die SSV-Damen klar verloren.



Landesliga Nord

FC Karsbach -

Schwabthaler SV 3:1

Das Team von SSV-Trainerin Theresia Vogt musste die Heimfahrt mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck antreten. Karsbach zog mit dem Sieg mit Schwabthal nach Punkten gleich. Die Oberfranken liegen jedoch als Drittplatzierte noch vor dem FCK. Die Karsbacherinnen hatten zu Beginn mehr Spielanteile. Nach 17 Minuten ging der FCK in Führung, als Burkard eine Hereingabe gedankenschnell über die Linie drückte. Der SSV versuchte sein Glück mit Steilpässen aus dem Zentrum in die Spitze, aber ohne Erfolg.

Gefährlicher war die Heimelf. Einem weiteren Treffer versagte der Schiedsrichter wegen eines vorherigen Handspiels die Anerkennung. Hildenbeutel zwang in der 41. Minute die Gästetorhüterin Spindler zu einer Glanzparade. Pech für die Gäste, dass Sabrina Hornung zwei Minuten vor dem Seitenwechsel nur den Pfosten des FCK-Tores traf.

Die Heimelf stellte nach dem Seitenwechsel schnell die Weichen auf Sieg, als Denise Nehls aus 25 Metern den Ball zum 2:0 ins Gästetor knallte. Fünf Minuten später rettete die Latte für die bereits geschlagene SSV-Torfrau bei einem Schuss von Laura Rosenberger. In der 55. Min. machte Tamira Stegmann mit einem Kopfball nach einer Ecke zum 3:0 den Sack zu.

Die Vogt-Truppe gab aber nicht auf und erspielte sich Chancen durch Hornung und Lisa Kestler. Pia Kestler markierte mit einer Bogenlampe aus 20 Metern das 1:3 für die Gäste (74.).

In den Schlussminuten vergaben die Schwabthaler L. Kestler und Hornung noch Chancen zum Anschlusstreffer. red