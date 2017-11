Frauenfußball: Henkel schießt Redwitz im Alleingang ab

Der Schwabthaler SV schaffte in der Frauenfußball-Landesliga Nord einen knappen Auswärtssieg beim noch sieglosen Schlusslicht Bischofsheim. Michelau gewann in der Bezirksoberliga deutlich in Eicha, ebense wie der SCWO in Redwitz. Die SG Staffelstein holte sich einen Arbeitssieg in Fürth.



Landesliga Nord

VfR Bischofsheim -

Schwabthaler SV 2:3

Der Schwabthaler SV holte sich beim Gastspiel in Bischofsheim wichtige Punkte. Das Duell verlief jedoch nicht so klar, wie viele es aufgrund der Tabellenlage erwartet hatten. Der VfR steht noch sieglos am Tabellenende, machte den Schwabthalerinnen aber lange Zeit das Leben schwer. Dabei ging die Partie gut los für die Gäste: Keil markierte die Führung (25.). Lange währte diese jedoch nicht, Vorndran glich für den VfR noch vor dem Seitenwechsel aus (37.). Nach der Pause erwischte der SSV erneut den besseren Start, Kestler stellte auf 2:1 (53.). Erneut kassierten die Gäste dann aber schnell den Ausgleich: Faulstich drückte den Ball zum 2:2 über die Linie (54.). Auf den dritten Schwabthaler Treffer durch Hornung fanden die Gastgeber dann keine Antwort mehr. red



Bezirksoberliga

SpVg Eicha II -

FC Michelau 1:6

Karch erzielte über links kommend die Führung für den FCM (11.). Nach einer halben Stunde Spielzeit war es Stettner, die zum 2:0 einschob, nachdem sie von J. Schmitt eine mustergültige Vorlage erhalten hatte.Die Heimelf war angesichts der mangelhaften Michelauer Torchancenverwertung mit dem Halbzeitstand noch gut bedient. Kurz nach dem Wiederanpfiff kam die "Trächer" Reserve mit einem direkt verwandelten Freistoßtreffer von Marx auf 1:2 heran (48.). Ab der 61. schraubte die spielfreudige Gästestürmerin Karch das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern innerhalb von fünf Minuten hoch (61., 66.). Wenig später trug sich auch Gebhardt per Kopf in die Schützenliste ein (68.). Dinkel fing in der 82. Minute einen kurzen Ausschuss ab und traf zum 6:1-Endstand. cas



Kreisliga Nord

FC Redwitz -

SCW Obermain 1:8

Bereits in der vierten Minute begann der Triumphzug von Sarah Henkel in der Partie gegen Redwitz: Aus spitzem Winkel erzielte die Weismainerin die Führung für die Gäste. Fünf Henkel-Tore sollten noch folgen. In der 29. Minute erhöhte Weismain wiederum durch Sarah Henkel zum 2:0. Mit diesem Spielstand gingen beide Teams in die Halbzeit.

Direkt nach Wiederanpfiff startete wiederum Henkel einen Sololauf von der Mittellinie und schloss zum 3:0 ab. Der FC Redwitz, der ersatzgeschwächt angetreten war und nach einem Foul auch auf seine Torfrau verzichten musste, war von nun an völlig von der Rolle. Per Doppelschlag erhöht Weismain durch Henkel und Vonbrunn auf 5:0. Ein Abwehrversuch einer Redwitzer Spielerin sorgte für das 6:0, danach trug sich Henkel noch zwei Mal in die Torschützenliste ein (59., 64.). In der 85. Minute verkürzte Helge Will auf 1:8 und erzielte den Ehrentreffer für Redwitz. Eine bittere Pille, die Redwitz schlucken musste, doch die Ambitionen in dieser Saison sind klar auf Klassenerhalt gesetzt. red



SG Staffelstein -

SG Fürth am Berg 1:0

Die SG Staffelstein/Lichtenfels besaß zwar während des ganzen Spiels leichte Feldvorteile, jedoch nutzte sie ihre Chancen oftmals nicht. Spielführerin Michelle Beetz setzte sich über rechts außen gut durch, ihr Abschluss landete jedoch am Außennetz. Es dauerte bis zur 40. Minute, bis Luisa Betz zu Michelle Leuci flankte, diese noch eine Gegnerin ausspielte und dann ins rechte Eck zur 1:0-Führung der Staffelsteiner einschob. In der zweiten Hälfte blieben mehrere Chancen ungenutzt: Jasmin Schreppels Schuss wurde sichere Beute der Fürther Torfrau. Ronja Kohmanns Abschlüsse landeten einmal links und einmal rechts vom Tor. Die Gegner aus dem Coburger Raum gaben aber nicht auf. So wurde es kurz vor Schluss noch einmal brenzlig im Lichtenfelser Strafraum. Torfrau Neckermann parierte jedoch sicher und rettete Staffelstein einen verdienten, aber glanzlosen Sieg. neck