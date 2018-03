FC Lichtenfels will Siegesserie fortsetzen

Nachdem das eigentlich für den vergangenen Mittwoch terminierte Nachholspiel beim SC Schwabach der Witterung zum Opfer fiel, geht der Tabellensiebte FC Lichtenfels gut erholt und als Favorit ins anstehende Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen die SpVgg Selbitz (12. Platz).



Landesliga Nordost

FC Lichtenfels - SpVgg Selbitz

So richtig freuen konnte sich beim FC Lichtenfels keiner über den 1:0-Auswärtssieg bei der abstiegsbedrohten SpVgg Bayreuth II; zu schwer wiegt der Ausfall von Stürmer Lukasz Jankowiak, der sich kurz vor Spielende einen komplizierten Mittelfußknochenbruch zuzog und damit voraussichtlich für fünf Monate ausfallen wird. "Diese drei Punkte waren definitiv sehr teuer erkauft", zeigt sich FCL-Trainer Christian Goller bedrückt. "Gerade moralisch ist dieser Ausfall nur schwer zu kompensieren, aber dennoch ist der Sieg natürlich etwas wert. Immerhin war das sicherlich nicht unsere beste Vorstellung."



Mit dem Erfolg gegen die Bayreuther Reserve haben sich die Lichtenfelser nun schon ein Elf-Punkte-Polster zum ersten Abstiegsrelegationsplatz zugelegt und hätten im für Mittwoch geplanten und spät abgesagten Nachholspiel gegen den SC Schwabach (10.) nur allzu gerne nachgelegt.



"Wir hätten in Schwabach gerne gespielt, weil wir zur Zeit einen Lauf haben und diesen so lange wie möglich mitnehmen wollen", ärgert sich Christian Goller etwas über die Absage, meint aber auch: "Das Wetter kann man nicht beeinflussen und die englische Woche verschiebt sich für uns nur etwas."



Mehr Sorgen hat der kommende Gegner: Die SpVgg Selbitz hat nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz, benötigt also jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Allerdings haben die Selbitzer noch mehr Gelegenheit zum Punktesammeln als die meisten Konkurrenten, da sie noch vier Spiele nachholen müssen.



Diese zahlreichen Absagen machen es schwer für die Lichtenfelser, den Gast einzuschätzen. Seit der Winterpause trat die SpVgg nur zu einem Pflichtspiel an, das sie zwar mit 1:6 verloren haben, das allerdings gegen den bereits weit davongezogenen Spitzenreiter ATSV Erlangen. So hat das hohe Ergebnis wenig Aussagekraft.



Und schlecht schlug sich die SpVgg nicht: "Selbitz hat immerhin 1:0 gegen den ATSV geführt und hätte wohl das 2:0 nachlegen können", hebt Christian Goller hervor. "Ich denke, dass das Ergebnis über die eigentliche Formkurve hinwegtäuscht." Die Lichtenfelser müssen vor allem versuchen, Kaan Gezer aus dem Spiel zu nehmen. Der Stürmer war an 17 der 34 Selbitzer Tore direkt beteiligt (10 Tore, 7 Assists) und gilt daher als Dreh- und Angelpunkt der Gäste. Im Hinspiel kassierte der FCL eine unglückliche 0:2-Niederlage, bei der ein Eigentor im Spiel war.



FC Lichtenfels: Schulz, Köster - Graf, Hellmuth, Schardt, Mahr, Zollnhofer, L. Dietz, Ljevsic, Oppel, Pfadenhauer, F. Goller, Mohr, Wige, Scholz, Lulei, Bornschlegel, Panzer.