FC Lichtenfels verstärkt die Offensive

Was lange währt, wird endlich gut - so könnte man den Transfer des 21-jährigen Offensivstrategen zum FC Lichtenfels umschreiben. Unser Partnerportal anpfiff.info hat den Transfer beleuchtet. Einen Abgang hat der Landesligist in der Winterpause allerdings auch zu verzeichnen.

"Losen Kontakt hat es in den letzten Jahren immer wieder einmal gegeben. Jetzt sind wir froh, diesen Transfer im Winter finalisieren zu können", sagt Christopher Fischer, Sportlicher Leiter des FC Lichtenfels, zum Wechsel des 21-Jährigen, der von Bayernligist DJK Don Bosco Bamberg den Weg an den Maindamm findet. Ausdrückliche Dankesworte schickt Fischer daher auch nach Wildensorg in die Domstadt, dass "Don Bosco es ermöglicht hat, den Transfer im Winter über die Bühne zu bringen."



Alternative für die Offensive

Es ist ein Transfer, der dem aktuellen Tabellenzwölften der Landesliga Nordost gerade in der Offensive reichlich Alternativen bietet. Ljevsic, vor den Toren der Korbstadt in Bad Staffelstein wohnhaft, durchlief unter anderem die Nachwuchsabteilung des FC Eintracht Bamberg, für den er in der Saison 2014/15 als 18-Jähriger sogar fünf Regionalligaminuten in seiner Vita stehen hat. In Bamberg war er in der Folge noch eine Spielzeit für den FC Eintracht aktiv, ehe es ihn zur DJK Don Bosco zog. Für beide Vereine brachte er es bislang auf 41 Einsätze (4 Tore) in der Bayernliga.

Dass sich der Youngster mit kroatischen Wurzeln nun für den FC Lichtenfels entschieden hat, erfreut auch Trainer Alexander Grau, für den die Verpflichtung des hoch talentierten Ljevsic eine absolute Verstärkung darstellt. "Wir sehen ihn mit seiner Torgefahr zentral offensiv als Zehner oder auch Achter. Er macht unseren Kader sicher nicht nur breiter, sondern auch besser und belebt die Konkurrenz", so Grau, der seine Mannschaft indes ohnehin nicht in ein System gedrängt sehen möchte. Zum vorhandenen Spielermaterial gilt es jeweils die beste Variante zu finden und gerade in dieser Hinsicht bieten sich dem Trainerduo Grau/Goller durch die Verpflichtung des trotz seiner jungen Jahre schon erfahrenen Akteurs weitere Alternativen.



Verletzte kehren zurück

Eine weitere Option kann dann auch wieder Maximilian Pfadenhauer sein, der sich nach seinem monatelangen Ausfall im Laufe der Vorrunde bereits wieder im Aufbautraining befindet. Zum jetzigen Stand kann er zum Beginn der Vorbereitung auf die Restsaison wieder voll ins Training einsteigen. Gleiches gilt für Markus Mex, der aufgrund anhaltender Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur in dieser Serie noch kein einziges Pflichtspiel bestritten hat, im neuen Kalenderjahr aber wieder zur Verfügung stehen wird.

Dritter im Bunde der "Neuen" ist Pascal Scholz, der sein Praktikum im NLZ des Zweitligisten Darmstadt 98 beendet hat und sich nun wieder in den Dienst seines Heimatvereins stellt. Einer "Bewerbung" für den Posten des Außenverteidigers, wie es Scholz anklingen ließ, erteilt Trainer Alexander Grau jedoch eine klare Absage. "Ich habe als Spieler noch die Erfahrung sammeln dürfen, mit ihm gemeinsam in der Innenverteidigung zu agieren. Das war vogelwild, deswegen sehen wir ihn mindestens eine Reihe vor der Viererkette", sagt Grau, der seinem ehemaligen Kapitän jedoch eine gehörige Portion Spielintelligenz attestiert, so dass er nahezu überall einsetzbar sei, ohne gravierende taktische Fehler zu begehen.



Adrian Kremer verlässt den Verein

Nicht mehr im Kader der Lichtenfelser steht Adrian Kremer, den es nach nur einer Halbserie am Maindamm zurück zum TSV Marktzeuln in die Kreisliga zieht, wo er sich wieder mehr Spielzeit erhofft. "Er hat eine positive Entwicklung genommen und sich durch hohen Trainingsfleiß nah an die Startelf herangekämpft", sagt Grau. Er bedauere die Entscheidung des Angreifers, der gerade in der zweiten Hälfte der ersten Halbserie gehäuft Einsatzzeiten bekommen hat und oftmals erste Offensivoption bei Einwechslungen gewesen ist. "Ich hätte mir gewünscht, dass er sich weiter durchbeißt, wünsche ihm aber in allen Belangen für seine Zukunft nur das Beste", sagt Grau.