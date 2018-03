FC Lichtenfels verliert nach Selbitzer Doppelschlag

Da der Platz im Karl-Fleschutz-Stadion noch nicht bespielbar war, mussten die Lichtenfelser Landesliga-Fußballer gegen die SpVgg Selbitz wieder ins Städtische Stadion ausweichen. Dies kam dem Spielstil des FCL sicher nicht gelegen, soll aber keinesfalls aus Ausrede für die 1:3-Heimniederlage gelten. Die SpVgg siegte nicht unverdient, wenn auch um ein Tor zu hoch. Der FC Lichtenfels sollte die Niederlage schnell abhaken und versuchen, am kommenden Samstag in Baiersdorf eine neue Erfolgsserie zu starten.



Selbitzer mit ersten Chancen

Die Selbitzer starteten besser in die Partie und besaßen auch die erste dicke Chance, als Pohl frei vor Rene Schulz auftauchte, der Lichtenfelser Torwart jedoch parierte. Den Nachschuss von Damrot blockte Martin Hellmuth mit dem Unterleib. Ab der 10. Min. folgte dann die stärkste Phase der Heimelf. Zweimal hatten hier die FCL-Anhänger den Torschrei schon auf den Lippen. In der 13. Min. scheiterte Maximilian Pfadenhauer an Gästetorwart Andreas Schall. Beim Nachschuss von Lukas Dietz brachte Schall die Fingerspitzen an den Ball und lenkte ihn an den Pfosten.



FCL zweimal ans Aluminium

Zehn Minuten später brachte sich Luca Ljevsic an der Strafraumgrenze gekonnt in Schussposition, traf aber auch nur das Aluminium. Das Spiel war in der Folgezeit geprägt von Zweikämpfen, Torabschlüsse gab es kaum noch. Bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte hinein. Da tauchte plötzlich Gezer allein im Lichtenfelser "Sechzehner" auf, schob die Kugel überlegt in Richtung linker unterer Ecke, doch Schulz verhinderte mit einer Glanzparade noch den Rückstand.



Rückstand kurz vor der Pause

Der fiel aber im Anschluss an den fälligen Eckstoß. Schmidt düpierte im linken Teil des Strafraums Goller mit einer Körpertäuschung, der Lichtenfelser Rechtsverteidiger brachte den Selbitzer zu Fall und es gab Elfmeter. Gezer verwandelte zum 0:1.

Die Heimelf hatte sich viel vorgenommen und kam entschlossen aus der Kabine. Chancen auf den Ausgleich gab es in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff jedoch nicht. Und dann setzten die Gäste zum Doppelschlag an: In der 51. Min. veredelte Damrot ein Anspiel von Schmidt zum 0:2 und nur zwei Minuten später versenkte der gleiche Spieler das Leder aus 20 m gefühlvoll über Schulz hinweg im Winkel.



FCL am Ende in Überzahl

Die Partie war damit eigentlich gelaufen und Schuberth hätte drei Minuten später fast noch den vierten Treffer draufgesetzt. Das Spiel wurde nun zunehmend hektischer und der nicht immer souverän wirkende Referee Hoffmann hatte mit seinen beiden Assistenten alle Hände voll zu tun. Bei den nie aufsteckenden Lichtenfelsern keimte Mitte der zweiten Hälfte noch einmal Hoffnung auf, als in der 65. Min. zunächst der Selbitzer Thierauf mit Gelb-Rot vom Feld musste und direkt im Anschluss der eingewechselte Niklas Lulei auf 1:3 verkürzte. In den folgenden Minuten hätte der FCL der Partie tatsächlich noch einmal eine Wende geben können, aber der glänzend aufgelegte Schall verhinderte gegen Lulei, Oppel und Ljevsic dreimal den Anschlusstreffer. Und auch in der Nachspielzeit war der Selbitzer bei einem Freistoß von Schardt auf dem Posten.



Die Statistik

FC Lichtenfels: Schulz - Dietz L. , Goller F., Schardt, Hellmuth, Graf (85. Wige), Mahr, Zollnhofer (62. Scholz), Oppel, Ljevsic, Pfadenhauer (54. Lulei) / SpVgg Selbitz: Schall - Schuberth (81. Strootmann), Thierauf, Damrot, Schmidt, Gezer (86. Caliskan), Edelmann, Pohl (90. Heblik), Lang, Schödel, Findeiß / SR: Kai Hoffmann (Röthenbach a. d. Pegnitz) / Zuschauer: 270 / Tore: 0:1 Gezer (45.+1, Foulelfmeter), 0:2 Damrot (51.), 0:3 Damrot (53.), 1:3 Lulei (66.) / Gelb-Rote Karten: - / Thierauf (65.)