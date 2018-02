FC Lichtenfels startet mit Sieg gegen Top-Team in die Restsaison

Der FC Lichtenfels bestätigte im ersten Spiel nach der Winterpause die guten Testspielleistungen: Aus einer kompakten Defensive heraus spielte der Fußball-Landesligist starke Angriffe und feierte einen 3:1-Heimerfolg gegen SG Quelle Fürth. Mit diesem "Dreier" stellt der FCL den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder her. Quelle Fürth verabschiedete sich wohl endgültig aus dem Kampf um Patz zwei.



Landesliga Nordost

FC Lichtenfels -

SG Quelle Fürth 3:1 (0:0)

Nach anfänglichem Abtasten ohne nennenswerte Torchancen übernahmen die Hausherren nach etwa 20 Minuten das Kommando. Etliche, meist gut getretene Ecken und Freistöße wurden jedoch zunächst knapp verpasst oder vom Gästeschlussmann Pröll entschärft.



In der 39. Minute startete Ljevsic ein sehenswertes Solo in den Sechzehner, schoss das Leder dann aber über den Querbalken. Kurz vor der Pause setzte Pfadenhauer, nach einer schönen Kombination über die rechte Seite, den Ball aus Nahdistanz knapp neben den Pfosten.

Den Schwung vom Ende der ersten Hälfte nahm die Heimelf mit in den zweiten Durchgang. Fünf Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, da zog Zollnhofer aus etwa 25 Metern Entfernung in halbrechter Position ab und das Spielgerät schlug unhaltbar für Pröll im langen Eck ein - 1:0.

Drei Zeigerumdrehungen später dribbelte Jankowiak von links in den Strafraum, spielte Doppelpass mit Ljevsic und schob den Ball durch die Beine des Gästekeepers zum 2:0 in die Maschen. Lichtenfels blieb weiter am Drücker und machte in der 65. Minute die Vorentscheidung: Mahr spielte auf Jankowiak und dessen Schlenzer aus halblinker Positiontraf genau unten rechts ins Eck. Erst danach kamen die Gäste zu ihren ersten ernst zu nehmenden Chancen, doch eine Volleyabnahme von Kirschner parierte Schulz sicher und auch beim Versuch von Garcia blieb der Lichtenfelser Torhüter Sieger.



Auf der Gegenseite verpassten Ljevsic und Scholz den vierten Treffer. Vier Minuten vor dem Ende kam die Quelle tatsächlich noch zum Ehrentreffer, als Meier einen Freistoß aus 25 Metern Entfernung wunderschön unter die Latte zirkelte. In den Schlussminuten ließ die gut stehende FCL-Defensive jedoch nichts mehr anbrennen, so dass die Gastgeber die 3:1-Führung sicher über die Ziellinie brachten.



FC Lichtenfels: Schulz, Dietz L., Schardt, Hellmuth, Graf, Mahr, Zollnhofer (63. Scholz), Oppel, Jankowiak, Ljevsic (87. Wige), Pfadenhauer (77. Mohr).



SG Quelle Fürth: Pröll, Meyer, Höhenberger, Garcia, Schimm (61. Jassmann), Meier, Särchinger (52. Kirschner), Hutter R., Reinholz, Turhan (61. Menz), Haag.



Schiedsrichter: Peter Dotzel (Heidenfeld). - Zuschauer: 170. - Tore: 1:0 Zollnhofer (50.), 2:0 Jankowiak (53.), 3:0 Jankowiak (65.), 3:1 Meier (86.).