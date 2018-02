FC Lichtenfels startet gegen Top-Team in die Landesliga-Restsaison

Nach dreimonatiger Pause geht es heute wieder los in der Fußball-Landesliga. Der 1. FC Lichtenfels hat mit der SG Quelle Fürth zum Start in die Restsaison gleich eine Top-Mannschaft zu Gast und freut sich darauf, die starken .... Die Partie beginnt um 14 Uhr.



Landesliga Nordost

FC Lichtenfels -

SG Quelle Fürth

Ob das Spiel bei den frostigen Temperaturen stattfinden kann, ist derzeit noch nicht sicher. Gesichert ist nur, dass der 1. FC Lichtenfels seine Nachholpartie vom 18. Spieltag unbedingt austragen will.

"Es war für alle Mannschaften witterungsbedingt eine sehr schwierige Vorbereitung", räumt FCL-Trainer Alexander Grau zwar ein, "wir glauben aber, dass unser Team in einer sehr guten Verfassung ist."



In die Winterpause ist der 1.FC Lichtenfels mit einer Bilanz von sechs Siegen, fünf Unentschieden und acht Niederlagen gegangen und startet nun auf dem zwölften Tabellenplatz in die Restsaison. Ganz zufrieden ist Grau damit nicht: "Wir sind etwas hinter unseren eigenen Erwartungen. Nach dem wirklich guten Saisonstart hat uns eine Negativserie erwischt." Die Mannschaft der beiden Trainer Alexander Grau und Christian Goller blieb acht Spiele ohne Sieg, überwand die Pleitenserie aber vor der Pause: "Letztendlich war der erste Saisonauswärtssieg in Sonnefeld zum Abschluss des Jahres 2017 extrem wichtig für unser Selbstvertrauen", sagt Grau.



In Testspielen erfolgreich

So sind die Lichtenfelser motiviert in die Winter-Vorbereitung gegangen und verkauften sich in den Testspielen sehr gut. Neben dem 3:2-Sieg gegen das Landesligaschlusslicht VfL Frohnlach überzeugte der FCL vor allem beim 4:0 gegen den besser platzierten Ligakonkurrenten Sonnefeld (7.) sowie beim klassenhöheren Bayernligisten DJK Don Bosco Bamberg (3:1-Sieg). "Die Leistungen bei den zahlreichen Hartplatzeinheiten und auch bei den Testspielen haben einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und daher gehen wir auch mit einem guten Gefühl in die restliche Saison", sagt Grau.



Einen herben Rückschlag mussten die Lichtenfelser jedoch am Mittwochabend hinnehmen, als Stefan Dietz einen Kreuzbandriss diagnostiziert bekam - bereits zum dritten Mal. Der 24-Jährige bangt nun um seine fußballerische Zukunft.



Auf Luca Ljevsics Zukunft beim FC Lichtenfels freut sich das Trainer-Duo hingegen sehr: "Der Junge ist saugut", sagt FCL-Trainer Christian Goller über den Winter-Nezugang. Der 21 Jahre alte Stürmer aus Bad Staffelstein, der zuvor beim Bayernligisten DJK Don Bosco Bamberg kickte, wird gegen Fürth zum ersten Mal im Lichtenfelser Trikot auflaufen. "Er sticht in jedem Spiel und im Training immer wieder heraus und hat voll Bock auf Fußball", freut sich Goller. "Wir sehen ihn mit seiner Torgefahr zentral offensiv als Zehner oder auch Achter. Er macht unseren Kader sicher nicht nur breiter, sondern auch besser", ergänzt Grau über den Neuen. Doch nicht nur die Lichtenfelser, auch die SG Quelle kommt voller Selbstvertrauen aus der Winterpause - verstärkt noch durch den 4:1-Erfolg im Hinspiel. Frank Kirschner und Christian Haag (je elf Saisontore) gelten als die gefährlichsten Fürther. In der Tabelle hat die fünftplatzierte SG Quelle acht Punkte Vorsprung auf den FC Lichtenfels.



Alexander Grau sieht den Gast als klaren Favoriten: "Acht Punkte sind in dieser Landesliga schon richtig viel. Außerdem ist Fürth seit Jahren in der Liga etabliert. Wir haben bereits im Hinspiel gemerkt, wie schwer sie zu bespielen sind. Die SG Quelle hat eine sehr starke Defensivabteilung, aus der sie hervorragend umschaltet."



FC Lichtenfels: Schulz, Köster - Schardt, Graf, Zollnhofer, Mahr, Lulei, Oppel, Hellmuth, Jankowiak, F. Goller, Wige, Mohr, L. Dietz, Pfadenhauer, Scholz, Ljevsic.