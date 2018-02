FC Lichtenfels: "Kickersspiel ausblenden"

In der Fußball-Landesliga Nordost hat der FC Lichtenfels vor dem Pokalspiel gegen die Würzburger Kickers ein Heimspiel gegen den Baiersdorfer SV vor der Brust.



Der FC Lichtenfels (6.) muss nach der 0:2-Niederlage gegen die SpVgg Selbitz (9.) weiterhin auf den ersten Auswärtsdreier der noch jungen Saison warten. Auch beim vermutlich direkten Konkurrenten um einen der begehrten Plätze im gesicherten Mittelfeld wollte ein Auswärtssieg einfach nicht gelingen und so hofft die Mannschaft der beiden Trainer Alexander Grau und Christian Goller am heutigen Samstag um 16 Uhr gegen den überraschend schwach gestarteten Baiersdorfer SV (16.) wieder auf ihre Heimstärke.

Bei der SpVgg Selbitz merkte man den Korbstädtern gerade im zweiten Durchgang die Doppelbelastung aus Pokal und Liga deutlich an. Dass dann ausgerechnet ein Eigentor einen durchaus möglichen Punktgewinn außer Reichweite brachte, passte an diesem Tag einfach ins Bild. "Nach dem Aufwärmen mussten wir kurzfristig auf Martin Hellmuth und Christoph Mohr verzichten", erklärt FCL-Trainer Alexander Grau. "Dennoch waren wir gleichwertig, haben es jedoch verpasst, unsere guten Chancen in eine Führung umzumünzen und sind dafür knallhart bestraft worden."

Nun steht der 1.FC Lichtenfels aber bereits vor der nächsten großen Herausforderung. Das Heimspiel am Samstag um 16 Uhr gegen den Baiersdorfer SV bedeutet nämlich zugleich den Auftakt für die bereits fünfte Englische Woche und das am 10. Spieltag der neuen Saison. Bereits am Dienstag um 17.30 Uhr steigt dann für die Lichtenfelser das ganz besondere Pokalheimspiel gegen Zweitligaabsteiger Würzburger Kickers, ehe es schon am Freitag beim Bayernligaabsteiger SC Feucht (2.) wieder um Punkte im Ligaalltag geht. "Wir müssen das Highlightspiel bis zum Dienstag verdrängen und den Fokus voll auf das wichtige Heimspiel gegen Baiersdorfer SV richten", mahnt Alexander Grau. "Wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich lieber gegen Baiersdorf und Feucht gewinnen, als gegen Würzburg für die nächste Überraschung zu sorgen."

Die Korbstädter können nur mit einem weiteren Heimdreier am Samstag auch sportlich sorgenfrei in das Pokal-Achtelfinale am Dienstag gehen. Dabei soll gegen die schwach gestarteten Baiersdorfer der fünfte von fünf möglichen Heimsiegen gefeiert werden und damit die weiße Heimweste gewahrt werden. Doch auch hierbei hebt Alexander Grau, der zumindest auf Pascal Graf und Stefan Dietz wieder zurückgreifen kann, mahnend den Zeigefinger: "Die Baiersdorfer haben sich sicherlich einen anderen Saisonstart erwartet, weil die Mannschaft großes Potenzial hat und sehr ausgeglichen zusammengestellt wurde." Ein Grund für die aktuelle Misere des BSV dürfte im Abgang von Jens Wartenfelser (zu Jahn Forchheim) liegen, der in der vergangenen Saison mit 19 Treffern und zwölf Vorlagen Topscorer seines Teams war. Außerdem ist auch Stürmer Patrick Hoffmann, nach seinen acht Toren und 16 Vorlagen letzte Saison, mit aktuell erst zwei Toren und einem Assist noch nicht so richtig in Schwung gekommen. berg



FC Lichtenfels: Schulz, Köster - Schardt, Hellmuth (?), Graf, Pfadenhauer, Lulei, Mohr (?), Oppel, Jankowiak, Mahr, Kremer, S. Dietz, L. Dietz, Gutgesell, Aumüller, Zollnhofer