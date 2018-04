FC Lichtenfels II siegt im Derby in Altenkunstadt

Die SpVgg Isling festigt mit einem 5:0-Kantersieg ihre Position im Tabellenmittelfeld der Kreisklasse Lichtenfels.



Kreisklasse Lichtenfels

SpVgg Isling -

VfR Schneckenlohe 5:0

Von Beginn an übernahm die Heimelf das Spielgeschehen. Trotzdem ließ die anfangs gut stehende Gästeverteidigung lange keine großen Chancen zu. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang es Gromm dann doch: Nach einem Eckball von Gouadri schoss er den Ball wuchtig in die Maschen. Nach der Pause gestalteten die Gäste das Spiel offen und hatten durch Ponater ihre beste Torchance. Doch alleine vor dem Torwart schoss er daneben. Dann nutzte der Islinger Stürmer Gouadri ein Missverständnis in der Gästeabwehr und erhöhte auf 2:0. Nun war der Bann gebrochen und Isling legte nach. Nach Foul an Marco Zeulner verwandelte Kauppert den Strafstoß. Zehn Minuten vor Schluss traf der aufgerückte SpVgg-Libero Laue nach einer Freistoßflanke. Wenig später markierte Weinmann, ebenfalls nach einem Freistoß, das 5:0. pl

Schiedsrichter: Deringer (Melkendorf). - Zuschauer: 90. - Tore: 1:0 Gromm (45.), 2:0 Gouadri (63.), 3:0 Kauppert (72.), 4:0 Laue (80.), 5:0 Weinmann (85.).



Schwabthalter SV -

Siedlung Lichtenfels 2:1

Die Heimelf drückte die Gäste zu Beginn in deren Hälfte. Nach zwölf Minuten wurde Spörl im Sechzehner gefoult und Chris Schaller verwandelte den Elfer sicher zum 1:0. Wenig später setzte sich Spörl erneut über rechts durch und seinen Querpass drückte Schaller zum 2:0 in die Maschen. Im Anschluss wurden die Hausherren passiver und die Siedler kamen besser auf, doch Chancen waren Mangelware. Kurz vor Schluss gelang Andreas Osterlänger der Anschlusstreffer nach einem Eckball. Dann ließen die stark aufgelegten Torhüter keinen Treffer mehr zu. ed

Schiedsrichter: Löffler (Gehülz). - Zuschauer: 75. - Tore: 1:0, 2:0 Schaller (12., 22.), 2:1 Osterlänger (86.).



Altenkunstadt/Woffendorf -

FC Lichtenfels II 1:2

Zwar war der FC Lichtenfels II in der ersten Spielhälfte dominant, doch mit etwas Glück hätte die Heimelf, nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, durchaus noch den Ausgleichstreffer erzielen können. dr

Schiedsrichter: Schunk (Bad Rodach). - Zuschauer: 40. - Tore: 0:1 Pranjic (35.), 0:2 Haselmann (49), 1:2 Leipi (54.).



FV Mistelfeld -

TSF Theisenort 1:1

Die Heimelf (13. Platz) ließ sich vom Ligadritten nicht verunsichern und startete temporeich. Mit viel Kampfgeist erarbeitete sich der FV den Führungstreffer durch Canshur (24.). Die Theisenorter kamen bis zur Halbzeit nicht ins Spiel, setzten die Mistelfelder aber im zweiten Abschnitt immer mehr unter Druck und kamen schließlich durch einen Treffer von Wagner nach einem Abpraller zum Ausgleich. Die Gäste pressten weiter, doch der FV hielt mit vollem Einsatz dagegen und sicherten sich den wichtigen Punkt im Abstiegskampf, auch dank der starken Paraden von Heimtorwart Schramm. red

Schiedsrichter: Bühring (Coburg). - Zuschauer: 60. - Tore: 1:0 Canshur (24.), 1:1 Wagner (69.)



SV Fischbach -

FC Schwürbitz 1:2

Schiedsrichter: Löhr (Oberlauter). - Zuschauer: 130. - Tore: 0:1 Kremer (16.), 1:1 Müller (84.), 1:2 Daumann (88.).



SpVgg Obersdorf -

TSV Küps 3:5

Der TSV geriet zwei Mal mit zwei Toren in Rückstand, setzte sich aber erfolgreich in dem spannenden Spiel durch. Nach wenigen Minuten prallte ein Lattenschuss von Basti Schmidt ins Tor. Zwei Minuten später nahm Spielführer Pannier eine Flanke auf und ließ Gästetormann Frech keine Chance. Mertel gelang in der 22. Minute der Anschlusstreffer. Nach einem ansehnlichen Schlagabtausch ging es mit 3:2 in die Pause. Im zweiten Abschnitt war die SpVgg kraftlos, Küps dominierte und drehte das Spiel mit Treffern von Bauer, Glier und Mertel zum 5:3-Endstand. nh

Schiedsrichter: Knoch. - Zuschauer: 110. - Tore: 1:0 Schmitt (9.), 2:0 Pannier (11.), 2:1 Mertel (22.), 3:1 Hanft (36.), 3:2 Prez (42.), 3:3 Bauer (56.), 3:4 Glier (64.), 3:5 Mertel (90.+2).



VfR Johannisthal -

FC Fortuna Roth 4:0

Anders als es das Ergebnis vermuten lässt, machten es die Gäste dem Tabellenführer nicht leicht und in der ersten Hälfte hatte der VfR Glück, dass die Fortuna ihre Chancen nicht besser nutzte. Nach der Pause dominierte dann der VfR und erhöhte den Spielstand entsprechend. red

Schiedsrichter: Zapf (Heubach). - Zuschauer: 40. - Tore: 1:0 Friedlein (8.), 2:0 Kraus (69.), 3:0 Wittmann (73.), 4:0 Ludwig (81.).



Kreisklasse Itzgrund

SG Eyrichshof/Ebern -

TSV Gleußen 0:2

Auf dem wegen Nässe und Kälte schwer zu bespielenden Rasen war die SG zu Beginn dominant und hatte mehrere gute Chancen , doch scheiterte selbst beim Strafstoß in der zehnten Minute. Danach traf Schneiderbanger mit einem Freistoß aus 17 Metern zur Gästeführung. Ab diesem Zeitpunkt mauerten die Gäste, der dominierenden SG fehlten die Ideen, die Spannung war dahin. Wenige Minuten vor Schluss gelang dem TSV einer seiner wenigen Angriffe, und Präcklein traf aus 25 Metern zum Endstand. red

Schiedsrichter: Hein (Schnerneck). - Zuschauer: 50. - Tore: 0:1 Schneiderbanger (19.), 0:2 Präcklein



Kreisklasse Bamberg

SpVgg Ebing II -

Wacker Bamberg 1:5

Die Heimelf stand auf verlorenem Posten, zumal Wacker der erwartet spielstarke Gegner war, der die Partie in allen Belangen kontrollierte. Ebing verlegte sich mehr oder weniger auf Konter, die jedoch selten Gefahr brachten. di

Schiedsrichter: Laske (Hirschaid). - Zuschauer: 30. - Tore: 0:1 Schnitzer (6.), 0:2 Tappe (13.), 0:3 Hofmann (57.), 1:3 Rubeck (70.), 1:4 Frohn (75.), 1:5 (83.).



FC Rentweinsdorf -

TSV Ebensfeld II 5:0

Die Gäste waren im Spiel nach vorn harmlos und hatten Schwerstarbeit in der Abwehr zu tätigen. In der elften Minute die Führung durch Dennis Holzwarth, die Sebastian Derra in der 35. Minute ausbaute. Auch nach Wiederbeginn das gleiche Bild: Der FC drückte und erhöhte durch Jonas Rippstein (48./62) und Oliver Lang (79.) auf 5:0 . di

Schiedsrichter: Schäff. - Zuschauer: 30. - Tore: 1:0, 2:0 Derra (12., 35.), 3:0, 4:0 Rippstein (48., 62.), 5:0 Lang (79.)