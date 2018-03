FC Lichtenfels gegen Vorletzten klarer Favorit

"Das Spiel wird stattfinden", mit diesen Worten dürfte FCL-Trainer Christian Goller nach den zahlreichen Spielabsagen der letzten Wochen in vielerlei Hinsicht für Erleichterung sorgen. Wenn am Samstag um 14 Uhr das Heimspiel in der Fußball-Landesliga Nordost angepfiffen wird, dürfte die Mannschaft des Trainergespanns Christian Goller/Alexander Grau gegen die SpVgg Erlangen (17.) auch gleich auf Revanche aus sein. Im Hinspiel kassierten die Korbstädter gegen den Tabellenvorletzten nämlich nach zweimaliger Führung in der Nachspielzeit noch den bitteren 2:2-Ausgleich.

Umso schöner wäre es für den FC Lichtenfels gewesen, wenn man den positiven Lauf der letzten Wochen auch am vergangenen Wochenende in Schwabach hätte fortsetzen können. Doch diese Partie fiel der Witterung zum Opfer. "Die Spielabsage war schon verständlich", empfand auch Christian Goller die Absage als vernünftig. "Die Platzverhältnisse haben einen geregelten Spielverlauf einfach nicht hergegeben, auch wenn wir natürlich sehr gerne gespielt hätten."



Drei Nachholpartien für FCL

FC Lichtenfels ist in Sachen Spielabsagen ohnehin ein gebranntes Kind. Gleich drei Nachholpartien gegen Mitter-teich (2. April), Memmelsdorf (11. April) und eben Schwabach (noch nicht datiert) stehen für die Korbstädter noch an - eine immense Zusatzbelastung für die Lichtenfelser. "Wenn wir unseren Lauf beibehalten und alle Spieler fit sind, sind die vielen Spiele nicht schlecht", hofft Christian Goller auf einen positiven Effekt. "Allerdings ist die Belastung schon hoch. Und an den Feiertagen kann man sich sicher auch Schöneres vorstellen."



Goller hofft auf Kunstrasenplatz

Und einen Appell richtet Goller an den Landkreis Lichtenfels: "Überall gibt es Kunstrasenplätze, auf denen man auch bei schlechtem Wetter spielen kann, aber im gesamten Landkreis Lichtenfels nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Da muss dringend umgedacht werden. Dieser Platz kann dann ja auch von mehreren Vereinen genutzt werden."



Erlangen mit nur 23 Treffern

Immerhin ist das kommende Heimspiel offensichtlich nicht in Gefahr und da geht der FC Lichtenfels als klarer Favorit ins Rennen. Der Gast aus Mittelfranken steckt tief im Keller der Landesliga Nordost fest, ergatterte bislang erst 18 Punkte und stellt mit nur 23 Treffern gemeinsam mit der SpVgg Bayreuth II (16.) den harmlosesten Angriff der Liga.

Daher ist Stürmer Marco Müller mit nur sechs Saisontoren auch schon Toptorjäger seiner Mannschaft. Kein Grund für Lichtenfels also, in Panik auszubrechen.

"Erstmal müssen wir es schaffen, unsere Leistung wieder auf den Platz zu bringen", mahnt Christian Goller. "Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Remis im Hinspiel vollkommen gerecht war, weil wir richtig schwach gespielt haben. Gerade das Umschaltspiel muss aber unser großes Plus gegen Erlangen sein."

FC Lichtenfels: Schulz, Köster - Graf, Hellmuth, Schardt, Mahr, Zollnhofer, S. Dietz (?), Jankowiak, Ljevsic, Oppel, Pfadenhauer, F. Goller, Mohr, Wige, Scholz, Lulei