FC Lichtenfels aufgrund der Tordifferenz nur "Vize"

Nur fünf Mannschaften ermittelten am Freitagabend in der Kronacher Dreifachturnhalle den Hallenkreismeister der B-Senioren. Da der SV Friesen aus personellen Gründen kurzfristig absagen musste, stand der Sieger schon nach etwas über zwei Stunden fest.

Mit je drei Siegen und einem Remis im direkten Vergleich hatten der SV Neuses und der FC Lichtenfels schließlich zehn Punkte auf dem Konto. Das Torverhältnis der "Flößer" (12:6) war jedoch geringfügig besser als bei den "Korbmachern" (13:8), so dass die Neuseser neuer Hallenkreismeister wurden.

Dritter wurde der FC Stockheim vor dem FC Mitwitz. Auch diese beiden Mannschaften sind neben Neuses und Lichtenfels für die Hallenbezirksmeisterschaft der B-Senioren qualifiziert. Dieses Turnier mit voraussichtlich acht Mannschaften findet am Freitag, 23. Februar, ebenfalls am Kronacher Schulzentrum statt. Der SV Knellendorf schlug sich wacker, doch zu mehr als einem Remis gegen Stockheim im ersten Spiel des Abends reichte es nicht.

Die "Oldies" zeigten, dass sie von ihrer früheren Klasse noch nicht viel verlernt haben. Sie boten umkämpfte Spiele mit sehenswerten Kombinationen und technischen Feinheiten, etwa ein Hackentor von Olaf Renk zum zwischenzeitlichen 2:1 der Stockheimer gegen Knellendorf.

Das Turnier wurden nach den früheren Hallenfußballregeln ausgetragen. In den entscheidenden Partien wurde energisch um den Titel gespielt.



Ein Tor fehlt zum Titel

Im Duell der beiden besten Teams mussten der SV Neuses nach einer 3:0-Führung mit einem 3:3 gegen den FC Lichtenfels zufrieden sein, so dass sich abzeichnete, dass das Torverhältnis entscheiden könnte. Die Neuseser legten jeweils vor und mussten bis zum letzten Spiel bangen. Hier fehlte Lichtenfels beim 6:3-Sieg über Knellendorf ein Tor zum Turniersieg. Immerhin stellten die "Korbmacher" mit Thorsten Krappmann (5) den besten Torschützen.



A-Senioren spielen am 16. Februar

Außer bei den B-Senioren wird auch bei den A-Senioren der Hallenbezirksmeister in Kronach ermittelt. Termin ist am Freitag, 16. Februar. han