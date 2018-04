FC Burgkunstadt unterliegt beim Spitzenreiter ASV Kleintettau deutlich mit 1:5

Ein schwerer Schlag für die Aufstiegsambitionen des Tabellendritten in der Kreisliga Kronach: Beim Primus ASV Kleintettau kassierte der FC Burgkunstadt eine 1:5-Niederlage. Dennoch bleibt der FCB dem Spitzenduo auf den Fersen: Zum Zweiten Marktzeuln fehlen nur vier Punkte, und Burgkunstadt hat noch zwei Spiele nachzuholen.



Der SCW Obermain war meist stärker als der SV Friesen II, aber nicht konsequent genug. Die Partie endete 2:2, drei der vier Tore entstanden durch Foulelfmeter.



Kreisliga Kronach

ASV Kleintettau -

FC Burgkunstadt 5:1

Der ASV erwischte den besseren Start und ging durch Böhnleins Treffer in Führung. Mitte der ersten Hälfte kamen die Gäste etwas besser in die Partie, mussten aber in der 30. Minute den zweiten Treffer hinnehmen: Kostewicz markierte per Kopf das 2:0. Nach dem Wechsel agierten beide Teams zunächst auf Augenhöhe, bevor Böhnlein im Anschluss an einen Eckball auf 3:0 stellte (59.). Neun Minuten vor Schluss erhöhte Nico Fröba. Quasi im Gegenzug erzielte Koch das 1:4. Mit dem Schlusspfiff stellte Iskender den 5:1-Endstand her. cr

Schiedsrichter: Döhler (Untermerzbach). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Böhnlein (17.), 2:0 Kostewicz (30.), 3:0 Böhnlein (59.), 4:0 N. Fröba (81.), 4:1 Koch (82.), 5:1 Iskender (90.).



SCW Obermain -

FC Kronach 2:2

Die Heimelf war besser, musste sich aber zum zweiten Mal binnen drei Tagen unglücklich mit einem 2:2 begnügen. Einen frühen Kopfball von Püls entschärfte FCK-Torwart Ciolka, Al Lami kam bei einer Püls-Hereingabe zu spät (11.). In Führung ging dann Kronach. Heimtorhüter Berthold faustete eine Ecke in die Mitte und Kraus gelang ein Traumschuss ins rechte Toreck. Weismain spielte weiter nach vorne, nutzte die Chancen aber nicht. Stattdessen erhöhte Kraus per Foulelfmeter auf 0:2 (35.). Ein weiterer Strafstoß kurz vor der Pause: Püls wurde beim Schussversuch gelegt, Reuß verwandelte vom Punkt zum 1:2-Anschlusstreffer. Nach der Pause lauerten die Gäste nur noch auf Konter. Als N. Halbhuber von hinten gestoßen wurde, verwandelte Reußauch seinen zweiten Elfer eiskalt zum 2:2 (68.). Danach hatte Weismain überwiegend Ballbesitz, jedoch kaum mehr Chancen. asch

Schiedsrichter: Fritzsch (Trogen). - Zuschauer: 70. - Tore: 0:1, 0:2 Kraus (13., 35./FE), 1:2, 2:2 Reuß (45./FE, 68./FE).



SG Roth-Main -

TSV Ludwigsstadt 0:3

Der Favorit aus Ludwigsstadt ging durch einen Einwurf, der an einem SG-Verteidiger ins Tor prallte, bereits nach neun Minuten in Führung. Fischbach erhöhte auf 0:2. Die Heimelf kam hauptsächlich mit Standards zu Chancen, einen gut getretenen Freistoß von Bornschlegel konnte Torwart Sieber im Nachfassen entschärfen. Auch nach dem Seitenwechsel war der TSV die bessere Mannschaft. Ein Einwurf landete bei Tröbs, der mit einem satten Schuss das Spielgerät im langen Eck versenkte. Ott kam dem Ehrentreffer zwei Mal nahe. Zunächst schoss er knapp am Pfosten vorbei, dann scheiterte er per Kopf an der Latte. mf

Tore: 0:1 Eigentor (9.), 0:2 Fischbach (24.), 0:3 Tröbs (51.)



FC Stockheim -

Jura Arnstein 0:3

Schiedsrichter: Richter (Münchberg). - Zuschauer: 70. - Tore: 0:1 Herold (25.), 0:2 Hopfenmüller (33.), 0:3 Weidner (65.).



FC Mitwitz II -

FC Marktgraitz 3:2

Schiedsrichter: Hofmann (Streitau). - Zuschauer: 123. - Tore: 0:1 Bülling (24.), 1:1 Fischer (50.), 2:1 Langbein (53.), 2:2 Schmidt (76.), 3:2 Büttner (80.).



Kreisliga Coburg

TSV Staffelstein -

TSV Pfarrweisach 1:0

Die Heimelf spielte in den Anfangsminuten etwas besser, ohne jedoch zu guten Chancen zu kommen. Danach wurden die Gäste stärker, auch ohne echte Torchance, bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte, als der Heimtorwart Titze einen Freistoß gerade noch um den Pfosten lenkte.

Kurz nach dem Wiederanpfiff verhinderte Titze per Fußabwehr die Gästeführung und in der 66. Minute strich ein Kopfball knapp am TSV-Kasten vorbei. Im Gegenzug kam Fertsch 20 Meter vor dem Gästegehäuse an den Ball und mit einem satten Schuss ließ er Torhüter Büchner keine Chance. In der 70. Minute hätte Dietz den Sack zu machen können, doch sein Abschluss war zu überhastet. Pfarrweisach warf nun alles nach vorne, doch die Gästeabwehr hielt bis zum Schluss ihren Kasten sauber. hk

Schiedsrichter: Fuchsstadt (Schwarzenbach). - Zuschauer: 180. - Tor: 1:0 Fertsch (68.).



DJK Lichtenfels -

SV Großgarnstadt 1:0

Tor: 1:0 Koch (89.)



Kreisliga Bamberg

S pVgg Rattelsdorf -

DJK Gaustadt 3:1

Die Heimelf agierte in dem Spiel auf Augenhöhe wesentlich effektiver. Florian Bischof erzielte in der 16. Minute das 1:0. Sieben Minuten nach der Pause sah der Gaustadter Andreas Mikitow die Gelb-Rote Karte. Das 2:0 erzielte wiederum Bischof in der 71. Min. Nur drei Minuten später gelang Jonas Reinfelder der Anschlusstreffer für die nie aufsteckende DJK, doch in der 89. Min. sorgte Nico Imnof mit dem 3:1 für die Entscheidung. red

Schiedsrichter: Löffler (Gehülz). - Zuschauer: 120. - Tore: 1:0, 2:0 Bischof (13., 69.), 2:1 Reinfelder (73.), 3:1 Imhof (88.).

FSV Unterleiterbach -

DJK Tütschengereuth 7:2

Im ersten Abschnitt begegneten sich die offensivfreudigen Teams auf Augenhöhe. Nach einem Patzer von FSV-Verteidiger Walter drosch Martin Wernsdorfer den Ball aus 40 Metern in die Maschen zur DJK-Führung. Bayer glich aber wenig später mit einem Volleytreffer aus. Nachdem Eichhorn gekonnt zum 2:1 einschob, kam der wohl schönste Spielzug des FSV: Bayer passte clever auf Schmuck, der quer auf Eichhorn legte, der sauber abschloss. Müllich gelang kurz vor dem Wechsel noch der 2:3-Anschlusstreffer.

Die zweite Hälfte gehörte dann der Heimelf, die sich aber nie auf der Führung ausruhte, sondern das Ergebnis Schritt für Schritt erhöhte. red



SV Zapfendorf -

ASV Sassanfahrt 1:1

In einer beiderseits schwach, aber kämpferisch geführten Begegnung fiel in der 25. Minute die SVZ-Führung durch Stöhr. Elf Minuten nach Wiederbeginn gelang Scrachinariv der Ausgleich. Danach versuchten beide Teams, den Siegtreffer zu erzielen, doch war es mehr ein Anrennen mit der Brechstange. red

Schiedsrichter: Özdemir (Niederndorf). - Tore: 1:0 Stöhr (25.), 1:1 Scrachinariv (36.).