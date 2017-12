Es reicht nicht ganz für die TVO-Frauen

Das Top-Duell der Handball-Bezirksliga haben die Frauen des TV Hallstadt beim TV Oberwallenstadt gewonnen. Die vielen Zuschauer kamen in der spannenden Begegnung voll auf ihre Kosten - jubeln durfte jedoch der Anhang der Gäste: Mit 18:15 (7:6) gewann der Spitzenreiter gegen seinen Verfolger und Gastgeber TV Oberwallenstadt.



Erst in der letzten Viertelstunde gewannen die Hallstadterinnen die Oberhand und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Bis dahin war es eine offene Auseinandersetzung. Oberwallenstadt überzeugte mit einer super Abwehrleistung, die die Gäste immer wieder zu Fehlern zwang. Über Linksaußen und per Konter hatte der Tabellenführer ein 4:1 vorgelegt, da der TVO im Abschluss glücklos blieb.

Erfolgreicher wurde das Spiel der Gastgeberinnen mit der Einwechslung von Rückkehrerin Julia Gick, die zum 4:5 verkürzte. Durch Spitzenreaktionen von Torfrau Andrea Fischer blieb es zum Seitenwechsel beim knappen Rückstand (6:7).



Gegen das Abwehrbollwerk der Gäste hatte der TVO große Mühe. Doch mehrere Ballverluste spielten dem Gastgeber in die Hände, der durch Tore von Nina Lutter, Nina Lausch und erneut Gick nach 39 Minuten mit 9:8 in Front zog. Die Führung konnte die Schröck-Truppe allerdings nicht behaupten. Ein, zwei Fehler und Nachlässigkeiten in der Deckung nutzte die Gästemannschaft zu Kontern bzw. freien Würfen, um das Spiel zu drehen. gü



TV Oberwallenstadt: Fischer, Fleischer - Gick (7), Lutter (1), Sünkel, Lausch (2), Borchert (2), Nehling (1), Püls (1), Glatzer, Förster (1), Popp