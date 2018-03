Erster Saisonsieg für die "Schnecken" in der Kreisklasse 2

Der Spieltag in der Fußball-Kreisklasse Lichtenfels hatte zwei Gewinner: Schwabthal schob sich mit dem Sieg gegen Mistelfeld weiter nach oben, weil alle vorderen Teams je einen Zähler holten. Im Tabellenkeller gab Schneckenlohe mit dem ersten Saisonsieg über Roth die rote Laterne an Oberlangenstadt weiter.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

VfR Schneckenlohe -

FC Fortuna Roth 2:0

Der Bann ist gebrochen: Im Heimspiel gegen Fortuna Roth gelang dem VfR Schneckenlohe der erste Sieg in dieser Saison. Damit steht nun Oberlangenstadt am Ende der Tabelle. 75 Zuschauer sahen in der ersten Hälfte noch keine Tore, nach dem Seitenwechsel durften die Hausherren jubeln: Fiedler schoss die "Schnecken" mit einem sicher verwandelten Strafstoß in Führung (57.). Beflügelt vom Führungstreffer machte die Gläser-Elf weiter Druck und belohnte sich dafür selbst: Ernst stellte wenig später auf 2:0 (60.). Die Gäste fanden darauf keine Antwort mehr, Schneckenlohe behielt die drei Punkte. red



FC Baiersdorf - TSV Küps 3:3

Die Hausherren kamen gut ins Spiel und erzielten nach einem Eckball von Hahner durch Florian Dorsch das 1:0 (15.). Baiersdorf war sich im Anschluss der Sache zu sicher und vernachlässigte die Defensive, was prompt bestraft wurde: Glier glich den Spielstand aus (27.). Im Strafraumgetümmel brachte Prez die Küpser in Führung (30.) Baiersdorfs Torjäger Hetzelt grätschte wenig später einen Pass von Gampert zum 2:2-Ausgleich ins Gästetor. Baiersdorfs Welten wurde im Strafraum von gefoult, Hahner verwandelte den Strafstoß kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang dem TSV durch Schneider jedoch der erneute Ausgleich. red



SV Siedlung Lichtenfels -

FC Schwürbitz 1:1

Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und boten ein abwechslungsreiches Spiel. Während Schwürbitz meist auf Distanzschüsse setzte, waren die "Siedler" mit schnell vorgetragenen Kontern gefährlich. Im ersten Abschnitt gab es keine Tore zu sehen, vor allem, weil beide Defensivabteilungen gute Arbeit ablieferten. Nach der Pause ging Schwürbitz durch eine Standardsituation in Führung: Backert jagte einen Freistoß aus 18 Metern in die Lichtenfelser Maschen. Die Hausherren setzten alles auf den Ausgleich und waren dabei erfolgreich: Nach Vorarbeit von Schimanski erzielte Fischer den verdienten Ausgleich. red



FC Lichtenfels II -

TSF Theisenort 1:1

In einer flotten Partie ohne viele Chancen gingen die Gäste in der 12. Minute durch Mattes in Führung. Der Heimelf gelang kurz vor Schluss durch Zollnhofer der verdiente Ausgleich. neck



Schwabthaler SV -

FV Mistelfeld 3:0

Der SSV bekam in der 19. Minute zentral vor dem Tor aus 22 Metern einen Freistoß zugesprochen, den Schaller zum 1:0 ins Toreck zirkelte. Danach wurde der Heimakteur Spörl im Strafraum von den Beinen geholt, Schaller erhöhte per Strafstoß auf 2:0 (27.). Im Anschluss schwächte sich Mistelfeld selbst: Baldauf sah die Gelb-Rote Karte (39.). Drei Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als der Gästetorwart zu zögerlich Richtung Ball ging und Zurek rüde foulte - Rot für Böhmer (48.). Den fälligen Elfer verwandelte Schaller sicher zum 3:0. red



SSV Oberlangenstadt -

SV Fischbach 1:3

In der 5. Minute wurde Nickel im Strafraum gelegt - den fälligen Foulelfmeter verwandelte Rollmann sicher zum 1:0. Meindlschmidt nutzte einen Abpraller zum Ausgleich (13.). Danach wirkten beide Teams einfallslos. Nach 35 Minuten erzielte wiederum Meindlschmidt mit einem platzierten Distanzschuss die Führung für Fischbach.

Mitte der zweiten Halbzeit war die Heimelf am Drücker und hatte durch Bunzelt eine dicke Chance zum Ausgleich. Die Gäste kamen wiederholt durch schnell vorgetragene Konter vor das Tor der Ihle-Truppe. Meindlschmidt machte mit seinem dritten Treffer aus 20 Metern den Sack zu. jr

SpVgg Isling -

SpVgg Obersdorf 3:1

Isling begann stark: Kauppert traf die Unterkante der Latte, Zollnhofers Kracher wurde noch abgeblockt. Einen harten Freistoß von Zollnhofer konnte Reuther nicht festhalten, Fischer staubte zum 1:0 ab (19.). Nach dem Wechsel ließ Isling eine Reihe von Torchancen liegen, dies rächte sich, als Kalb ungestört abzog und das Leder zum Ausgleich einschlug (66.). Isling drängte weiter und nach starkem Solo von Fischer passte dieser in die Mitte, wo Kauppert zum 2:1 einnetzte (82.). Den Schlusspunkt setzte Kapitän Zollnhofer (88.). red



VfR Johannisthal -

FC Altenkunstadt/Woff. 0:0

Obwohl in dieser Partie zwei offensivstarke Teams aufeinander trafen, trennten sich die Kontrahenten torlos. Weder Johannisthal noch Altenkunstadt gelangen gefährliche Angriffe. Wurde es doch einmal ansatzweise gefährlich, waren die Torhüter Mayer (VfR) und Oppel (FC) zur Stelle oder ein Bein dazwischen. Das 0:0 war in dieser schwachen Begegnung folgerichtig und verdient. red