Erster Basketball-Titel für TSV Staffelstein

In der U16-Bezirksliga belegten die Staffelsteiner Talente Platz 1.

Die Basketball-Geschichte in Bad Staffelstein ist noch sehr jung. Gerade einmal vier Jahre ist es her, dass sich der TSV-Vorsitzende Wolfgang Klecker für diese Sportart stark gemacht hat. In Michael Bornschlegel hat er dann einen in Bamberg geborenen und aufgewachsenen Basketball-Fan gefunden, der sich für die Abteilung und den Spielbetrieb in die Verantwortung nehmen ließ und das Projekt "Basketball in Staffelstein" seitdem nach vorne bringt.

Nachdem die U16-Mannschaft in der vergangenen Spielzeit noch im Mittelfeld der klassenniedrigeren Bezirksklasse gelandet war, wollte man sich für diese Saison für einen anderen Weg entscheiden und nahm die Herausforderung Bezirksliga an.



Nur zwei Niederlagen bei 14 Siegen

Das Team um Kapitän Julian Justice feierte 14 Siege bei zwei Niederlagen. Unter anderem setzten sich die TSVler gegen starke Konkurrenz aus Bamberg, Bischberg, Oberhaid und Coburg durch. bestehen und sich den Meistertitel sichern. Herausragender Akteur auf Staffelsteiner Seite war zweifelsohne Nils Erhard, der pro Spiel im Schnitt 41,9 Punkte erzielte und ebenso wie Kapitän Julian Justice (22,3) und Luca Bornschlegel (10,7) das Gerüst der Startformation bildeten.

Das Abschlussspiel gewann Staffelstein mit 110:61 (61:37) gegen das junge Team des TTL Bamberg III für sich und feierte danach die Meisterschaft. . MBo