Einsatz der SG Kunstadt-Weidhausen wird nicht belohnt

Der Optimismus bei den Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen war vor der Partie groß, das Ergebnis vergleichsweise ernüchternd. Aber auch von der Höhe der 17:24 (8:13)-Niederlage beim SV Obertraubling ließ sich im Team der neuen SG-Trainerin Christine Gahn niemand entmutigen. Dafür waren die Anzeichen eines Aufwärtstrends zu deutlich.



Kein Happy-End

Am Ende stellte Obertraubling den verdienten Sieger, weil die Gastgeberinnen auch in der Breite besser aufgestellt waren. Das Gahn-Team war hingegen mit nur zehn Spielerinnen angereist - diese leisteten aber erbitterten Widerstand. Selbst zu einem Zeitpunkt, als die Partie bereits entschieden schien. In der 40. Minute erzielte Obertraublings Torschützenkönigin Susanne Adam ihren bis dahin bereits siebten Treffer zum 17:10, doch die SG-Frauen um eine bärenstarke Kristin Fritz im Tor wollten sich so nicht geschlagen geben.



Es folgten sechs ganz starke Minuten, in denen die Gäste auf 17:15 verkürzten. Leider fand dieser Zwischenspurt nicht sein verdientes Happy-End. Stattdessen vergab man die Chance zum Anschlusstreffer und wenig später einen Siebenmeter, so dass der SVO spätestens nach dem 21:17 (54.) durch Lena Wieland den Widerstand der Gahn-Truppe gebrochen hatte. Jedoch sind es genau diese Lebenszeichen der Mannschaft, die der weiterhin optimistischen Trainerin Mut für den Abstiegskampf machen, wenngleich dieser durch die Ergebnisse der direkten Konkurrenz derzeit weiter erschwert wird.



Fast schon traditionell bestimmte Kunstadt-Weidhausen die ersten Minuten der Partie, wobei sich vor allem Lena Bauer und Franziska Röschlein über die Flügel treffsicher präsentierten. Lena Bauer unterstrich zudem ihre Rückraum-Qualitäten und avancierte so zur erfolgreichsten SG-Schützin. Zwar konterte der SVO den 2:4-Rückstand aus der 7. Minute, zog aber erst ab der 24. Minute so richtig davon.



Hier verpasste es zunächst Lina Pühlhorn, vom Siebenmeterpunkt den Treffer zum 11:9 zu machen, und im direkten Anschluss mussten innerhalb von zwei Minuten gleich drei Gästespielerinnen mit einer Zeitstrafe das Feld verlassen. Dies nutzten die Obertraublingerinnen souverän und zogen bis zur Pause auf 13:8 davon. mts

SV Obertraubling: Semmler - Adam (8/3), Gold (3), Baierer (3/2), Wieland (3), Mühlbauer (2), Schuster (1), Beck (1), Neumeier (1), Senft (1), Schmidt (1), Bajdjuk, Schillinger, Ott / SG Kunstadt/Weidhausen: Fritz - Bauer (5), Seufert (4/4), Röschlein (3), Pühlhorn (2), Schnack (1), Held (1), Fiedler (1), Aust, Pitterich / SR: Goeckel (Wendelstein), Wölfel (Röthenbach)