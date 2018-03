Ebing über 80 Minuten in Unterzahl

Nur fünf von acht Partien fanden am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West statt. Das Topspiel gewann der FC Coburg gegen den Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg mit 3:1 und verkürzte den Rückstand auf vier Punkte.

Im Tabellenkeller rettete der TSV Ebensfeld nach einem Rückstand gegen den Vorletzten SV Bosporus Coburg mit dem 1:1 noch einen Punkt. Die SpVgg Ebing zog im Mittelfeldduell gegen den FC Oberhaid mit 2:3 den Kürzeren.

Die Partie der SpVgg Lettenreuth gegen den SV Merkendorf wurde abgesagt.



TSV Ebensfeld -

SV Bosp. Coburg 1:1

Nach dem Rücktritt ihres Trainers Norbert Rebhan wurden die Bosporus-Kicker in Ebensfeld von Okan Savasan betreut. Es entwickelte sich ein flottes Spiel mit kleineren Vorteilen zunächst für die Gastgeber. Bis zur ersten Möglichkeit dauerte es bis zur 17. Min., doch Dominik Kremer zögerte nach einem langen Einwurf zu lange. Nur wenige Momente später sorgte ein Eckball für Gefahr im Gästestrafraum, doch die vielbeinige Bosporus-Defensive verhinderte einen Gegentreffer. In der 23. Min. hatten die Gäste dann auch selbst die erste und einzige Möglichkeit in der ersten Hälfte, als ein abgefälschter Distanzschuss von Christian Schneider gefährlich wurde. Daraufhin übernahm die Heimelf wieder, doch fehlte wie bereits im letzten Spiel die Durchschlagskraft. Dennoch ergaben sich einige Möglichkeiten für die Heimelf. Daniel Alt schoss nach einer Ablage von Yannik Gründel an der Strafraumkante knapp am Pfosten vorbei (28.). Mit dem Halbzeitpfiff flankte Yannik Gründel in den "Sechzehner", doch der freistehende Florian Häublein verpasste das Leder ganz knapp.

Furios starteten die Gäste nach der Pause. Nach einem Pass auf den abseitsverdächtig positionierten SVB-Akteur Omar Rahmani lupfte der den Ball sehenswert über TSV-Torwart Maxi Reschke zum 0:1 ins Tor. Die Bosporus-Truppe schöpfte Hoffnung. Doch nur drei Minuten später glich der stark nachsetzende Florian Häublein für die Ebensfelder aus. Die Vorarbeit hatte Benedikt Quinger geleistet. In der 83. Min. hatten die Gäste die nächste Chance, doch Nizar Hariss schoss das Leder nur knapp am Tor vorbei - der Treffer hätte aber wegen Abseits sowieso nicht gegolten. In der Schlussphase rannten die Ebensfelder nochmals an - mehr als eine Halbchance in der 89. Min. durch Gründel sprang aber nicht mehr heraus. agro

TSV Ebensfeld: Reschke - Stölzel, Alt (46. Röder), Schug, Amon, Kremer Häublein, Gründel, C. Quinger, Eideloth, Holzheid (55. B. Quinger) / Bosporus Coburg: Cakir - Ergün, Rahmani, Dürr (65. Hariss), Schneider (76. Demirezen), Kilic, Özer, Gasmi, Qualidine, Gezici, Saglam / SR: Nemetz (Nürnberg) / Zuschauer: 140 / Tore: 0:1 Rahmani (52.), 1:1 Häublein (55.) / Gelb-Rote Karte: C. Quinger (93.)

SpVgg Ebing -

FC Oberhaid 2:3

In einem unterhaltsamen Derby verloren die Ebinger unglücklich. Bereits in der 4. Min. verloren die Hausherren ihren Torwart Haupt, der nach einer Notbremse an Seidelmann die Rote Karte sah. Die Ebinger waren keinesfalls geschockt und gingen in der 13. Min. in Führung, als Dippold nach einem Eckball von Funk einköpfte. In der 25. Min. parierte der eingewechselte Schlussmann Braun einen Freistoß von Kutzelmann aus 20 m glänzend. Drei Minuten später glich der Gast aus, als Seidelmann gut freigespielt wurde und aus zehn Metern einschob. Die Ebinger antworteten postwendend. In der 32. Min. strich ein Kopfball von Fuchs knapp vorbei, und in der 36. Min. setzte Skalischus einen Handelfmeter über den Querbalken. Mit dem Halbzeitpfiff belohnten sich die Ebinger, als Dippold aus sechs Metern zum 2:1 einschoss. Mit zunehmender Spieldauer spielten die Oberhaider ihre Überzahl besser aus. In der 68. Min. wurde Kutzelmann gut bedient und köpfte frei stehend aus zehn Metern zum 2:2 ein. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielten die Oberhaider den 3:2-Siegtreffer, als Betz nach einem Freistoß abstaubte.

SpVgg Ebing: Haupt - Landgraf (46. Kachelmann), Derra (76. Winter), Fuchs, Funk, Motschenbacher (6. Braun), Lorz, Büttner, Skalischus, Altenfeld, Dippold / FC Oberhaid: Hofmann - Nöth (29. Vogel), Biermann, Betz (81. Schmauser), Emig, Seidelmann, Kutzelmann Dotterweich (87. Fischer), Roppelt, Spath, Stade / SR: Bargel (Bad Staffelstein) / Zuschauer: 320 / Tore: 1:0 Dippold (13.), 1:1 Seidelmann (27.), 2:1 Dippold (45.+5), 2:2 Kutzelmann (68.), 2:3 Betz (75.) / Rote Karte: Haupt (4.)