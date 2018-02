Drei Mal Gold bei der "Nordbayerischen" für Staffelsteiner Ju-Jutsukas

Mit sechs Duo-Paaren und einer Einzelfighterin nahmen die Bad Staffelsteiner Ju-Jutsukas an der nordbayerischen Meisterschaft in Pyrbaum teil, begleitet von den Trainern Mike Blatt und Carina Neupert. Die Staffelsteiner Kämpfer holten insgesamt drei Gold-, zwei Silber- und zwei Bronze-Medaillen.



Duo-Landestrainer Mike Blatt hatte zuvor neue Talente gesucht - und drei Paarungen gefunden, die bei der Meisterschaft ihr Debut feierten. Blatts Fokus lag darauf, das Erlernte auch unter Wettkampfbedingungen flüssig darzubieten. Das gelang: In der Altersklasse U12 sicherte sich das Duo Jakob Zenk und Jakob Lurtz die Goldmedaille, knapp vor ihren Vereinskameraden Raphael Zenk und Raphael Jakob. Kristina Schubert und Kiara Hoffmann erreichten in der U15 Bronze.

Die anderen drei Staffelsteiner Paarungen mussten sich auf das kürzlich geänderte System umstellen: Anfang des Jahres wurden die Serien von vier auf drei reduziert und die Angriffe zusammengefasst. So mussten die Kämpfer ihre Angriffe und Verteidigungen neu ordnen. Das gelang Florian Sonntag und Dominik Vetter zunächst gut: Den Kampf gegen das Duo aus Hilpoltstein entschieden sie klar für sich. Im Finalkampf unterlief ihnen jedoch wegen der Umstellung ein Fehler, der ihnen den Sieg kostete. Damit wurden sie Vizemeister. Michelle Vetter und Lukas Lorber gelang die Umstellung noch etwas besser. Sie zogen ihr Programm fehlerfrei durch und holten sich den Titel. Das Bundeskaderpaar Lukas Lorber/Julian Justice holte in der U18 eine weitere Goldmedaille für die Staffelsteiner.



Die einzige Staffelsteiner Starterin im "Fighting" war Carolin Peter. Ihre Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm wurde bei diesem Turnier mit der Klasse bis 70 Kilogramm zusammengefasst. Im Auftaktkampf gegen die Oberdürrbacherin Tabea Reiner hatte Peter zunächst Schwierigkeiten, fand aber immer besser in den Kampf und sammelte dann durch viele saubere Atemi-Techniken (Schläge) Punkte, wodurch sie schließlich deutlich siegte (14 zu 6 Punkte). Die Begegnung gegen Ann-Kathrin Pilz (Nördlingen) verlief lange ausgeglichen. Durch eine Unachtsamkeit im Bodenkampf holte die Gegnerin jedoch Ippon, was die Entscheidung brachte. Gegen Annalena Bauer aus Höchberg, die im Jahr 2016 Weltmeisterin in der Klasse bis 70 Kilogramm wurde, hielt Peter zu Beginn gut mit. Dann spielte die erfahrene Gegnerin jedoch ihre Stärken aus und Peter unterlag vorzeitig. Sie durfte sich damit über den Bronzerang freuen. Mit der starken Teamleistung war Staffelstein die zweiterfolgreichste Mannschaft hinter Leinach und noch vor den großen Vereinen aus Oberdürrbach und Nürnberg. ph