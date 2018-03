1 / 1

Ein neues Gesicht bei der HG Kunstadt ist der junge Tarek Legat, der vor einigen Wochen an den Obermain wechselte und am Sonntag in Hirschaid hofft, gegen die SG 12 Bamberg/Hallstadt seinen Teil zur möglichen Meisterschaft der HGK beizutragen. Foto: Matthias Schneider