Der vorletzte Schritt für die HG Kunstadt

Noch zwei Schritte haben die Handballer der HG Kunstadt noch zu machen, um ihr lange ersehntes Ziel "Aufstieg in die Landesliga" perfekt zu machen. Kaum einer in der Bezirksoberliga zweifelt derzeit noch am vorzeitigen Meistertitel der Mannschaft von Trainer Johan Andersson. Vor dem vermeintlichen "Endspiel" am 25. März gegen das Schlusslicht SG Bad Rodach/Großwalbur in der Obermainhalle geht es an diesem Sonntag (16 Uhr) in Hirschaid gegen die SG 12 Bamberg/Hallstadt, die Tabellenvorletzte ist.

Eine hohe Hürde hat der TV Weidhausen (7.) am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellenzweiten HaSpo Bayreuth II zu nehmen.



Bezirksoberliga, Männer

SG 12 Bamberg/Hallstadt -

HG Kunstadt

Gegen die beiden "Kellerkinder" sollte für die HG Kunstadt nichts mehr anbrennen. "Wir nehmen jeden Gegner und somit auch das nächste Spiel sehr ernst", versucht Spielertrainer Johan Andersson den Fokus seiner Mannschaft auf das Wesentliche zu lenken. Das ist auch deshalb angebracht, weil für die SG Bamberg/Hallstadt noch einiges auf dem Spiel steht. Der TV Ebern liegt gerade einmal drei Zähler vor der SG auf dem neunten Tabellenplatz, ob aber dieser oder vielleicht sogar der zehnte Rang der Bamberger zum Klassenerhalt reichen wird, ist bei der traditionell unübersichtlichen Lage von Auf- und Abstiegsplätzen in den unteren und oberen Ligen kaum vorherzusagen.

Fakt ist, dass sich die SG gerade vor eigenem Publikum nicht kampflos gegen die scheinbare Übermacht vom Obermain ergeben wird. Bei der HG stehen hinter den Einsätzen der angeschlagenen Anton Lakiza und Fabian Brungs noch Fragezeichen, doch auch ohne die beiden groß gewachsenen Kunstadter hat Coach Andersson genügend Asse im Ärmel, um die SG auszustechen. Tarek Legat ist eine dieser Möglichkeiten. Der junge Spieler wechselte erst vor wenigen Wochen von der HSG Rödental/Neustadt zur HGK und möchte sich sicherlich in den noch ausstehenden Duellen auch für den Kader der nächsten Saison empfehlen - ungeachtet dessen, wo die Kunstadter dann spielen werden, wenngleich vieles darauf hindeutet, dass Oester & Co. am Sonntag ihrem Ziel wieder einen Schritt näher kommen werden.

HaSpo Bayreuth II -

TV Weidhausen

Der 36:23-Erfolg des TV Weidhausen über Gefrees kam gerade zur rechten Zeit. Denn am Sonntag steht den TVW-Männern unter ihrem Trainer Frank Steinberger eine ernstzunehmende Prüfung bevor. Da müssen sie um 14 Uhr in Bayreuth in der Sporthalle Ost bei die Reserve der Haspo antreten.

Dabei täuscht der Begriff "Reserve" über die Spielstärke der Gastgeber hinweg. Zwar haben diese inzwischen die Hoffnung aufgegeben, der klaren Tabellenführer HG Kunstadt noch den Rang ablaufen zu können, doch Platz 2 scheint mit 26:4 Punkten, drei Zähler vor der HSG Rödental/Neustadt, recht sicher zu sein.

Klar, dass die Wagnerstädter gegen den TV Weidhausen nichts anbrennen lassen wollen. Schließlich gewannen sie ja auch das Hinspiel in der Michelauer Mainfeldhalle mit 25:19.

Der Ausgang im anstehenden Spiel dürfte angesichts der Grippewelle wesentlich von der personellen Besetzung abhängen. Schon im Hinspiel musste der personell dezimierte TVW seinem hohen Einsatz in den ersten 30 Minuten Tribut zollen. Diese Schwächephase nutzten die Wagnerstädter zum Sieg.

"Wir fahren als klarer Außenseiter nach Bayreuth und wollen uns so teuer wie möglich gegen die junge Bayreuther Mannschaft verkaufen, die bisher eine bärenstarke Saison spielt," sagte Steinberger vor dem Spiel.



Bezirksklasse Mitte, Männer

HG Kunstadt II -

TV Weidhasuen II

Am Sonntag (16 Uhr) treffen die beiden BOL-Reserven der HG Kunstadt und des TV Weidhausen in der Burgkunstadter Obermainhalle aufeinander. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie kämpft die Truppe von HGK-Spielertrainer Wünschig nicht nur um die Rückkehr in die Erfolgsspur, sondern nahezu mit dem gesamten Rest der Liga um den begehrten zweiten Platz hinter Meister Ebersdorf. Demnach ist auch das Derby gegen die "Zweite" des TVW ein direktes Duell um den Titel des Vize-Meisters, was der ohnehin interessanten Partie noch mehr Brisanz verleiht. mts/kag