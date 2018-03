Concorden klettern auf den dritten Platz

Am fünften Spieltag der Radball-Bayernliga in der Stadthalle Burgkunstadt hatte die Mannschaft RVC Burgkunstadt I mit Holger Schmitt und Florian Wehrfritz vier Spiele zu absolvieren. Mit drei Siegen und einem Unentschieden buchten die Concorden zehn Punkte auf ihr Konto und setzten sich damit auf Rang 3 der Liga fest. Derzeit würden Schmitt/Wehrfritz damit an den Aufstiegsspielen zur 2. Liga teilnehmen.

RVC Burgkunstadt -

RV Niedernberg II 4:1

Erst kurz vor dem Seitenwechsel nahm mit einem Lattenkracher von Florian Wehrfritz die Partie Fahrt auf. Denn Abpraller nutzte Niedernberg zum 0:1. Nach der Pause drückten die Burgkunstadter. Einen Strafstoß nutzte Wehrfritz zum 1:1. Anschließend gingen die Gastgeber in Führung und bauten das Ergebnis durch schöne Angriffe auf 4:1 aus.

RVC Burgkunstadt -

RSV Kissing IV 7:6

Wie im ersten Spiel agierten Schmitt/Wehrfritz zunächst passiv. Die Kissinger mit dem ehemaligen deutschen Radball-Jugendmeister war die spielbestimmend und ging mit 2:0 in Führung. Den Anschlusstreffer beantworteten die Gäste mit dem 1:3. Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Holger Schmitt mit einem schnellen Seitenausanstoß das 2:3. Nach der Pause hatte der Kommissär zu tun, denn das Spiel wurde immer ruppigert. Nach dem 3:3 und 3:4 zog der RVC erstmals mit 5:4 in Front. Nach dem 5:5 waren 1:30 Minuten zu spielen. Schmitt nahm das ungestüme Angebot eines Fouls in der Nähe des Vier-Meter-Raumes an. Den Freistoß hämmerte er in den Winkel - 6:5. Wehrfritz nutzte eine Unachtsamkeit der Gäste zum 7:5. Nach dem Anschlusstreffer brachten die Concorden die Führung über die Zeit.

RVC Burgkunstadt -

RSV Kissing V 6:3

Nach dem 0:1-Rückstand wachte das RVC-Duo auf und ging mit 3:1 in Führung. Kissing verkürzte auf 3:2, ehe Wehrfritz per Viermeter auf 4:2 erhöhte. Nach dem 3:4 der Gäste kontrollierten die Concorden in Hälfte 2 die Partie und schraubten durch wuchtige Schüsse das Ergebnis auf 6:3.

RVC Burgkunstadt -

RMC Stein 1:1

Gegen die dritte Mannschaft des amtierenden Weltmeisters aus Stein wollten sich die Burgkunstadter für das 2:7 aus dem Hinspiel revanchieren. Schmitt/ Wehrfritz erspielten sich viele Chancen, nutzten diese aber nicht. Stein scheiterte immer wieder an Torwart Schmitt. Nach dem 0:1 Sekunden vor der Pause glich Wehrfritz zwei Minuten vor Schluss aus. Es blieb beim gerechten Remis. hos