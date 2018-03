Burgkunstadter kegeln unter seinem Niveau

Am Ende haben sowohl die Körner als auch wohl ein bisschen die Motivation gefehlt, um gegen Schretzheim noch einmal das Letzte aus sich herauszuholen. Die Kegler des Baur SV Burgkunstadt unterlagen dem BC Schretzheim mit 3:5. Man muss der Truppe um Peter Zapf aber diese Schwäche nachsehen. Eine ganz schwierige Saison liegt hinter den Burgkunstadtern, geprägt von vielen Verletzungen und Krankheiten über die gesamte Runde. Johannes Partheymüller fiel die komplette Hinrunde aus, meist waren noch ein oder zwei Spieler gesundheitlich angeschlagen. Auch nach der Winterpause war der Baur SV selten komplett. Ein Spiel wurde wegen einer umstrittenen Roten Karte verloren, und als dann die Kunde kam, dass es keinen Absteiger gibt, war die Luft raus. Unter dem Strich ist Rang 5 somit ein zufriedenstellendes Resultat.

Nun steht die Mannschaft vor einem mehr oder weniger großen Umbruch: Peter Thyroff sagt nach fünf Jahren Ade. Er will seine Karriere bei seinem Heimatverein Gut Holz Miche-lau beschließen. Im Baur-Dress zeigte er stets vorbildlichen Einsatz. Wie es mit den "Altstars" weitergeht, ist noch offen. Zwei Neuzugänge sind im Gespräch, die die "Schuhstädter" im kommenden Jahr in der Bayernliga Nord verstärken sollen.



Bayernliga, Männer

Baur SV Burgkunstadt -

BC Schretzheim 3:5

Patrick Kalb - zum Saisonende auf Rang 5 der Bayernliga-Schnittliste bester Baur-Spieler - erwischte einen gebrauchten Tag und fand nie so richtig ins Spiel. Nach drei Sätzen führte er sogar mit 2:1, auf der vierten Bahn aber drehte sein Kontrahent Meißner auf und schnappte sich mit 541:517 Holz den Mannschaftspunkt.

Deutlich besser machte es Dieter Kestel, der mit 150 Holz furios gegen den schwachen Winter (478) begann. Kestel glich mit solidem Spiel aus und brachte sein Team mit 30 Kegeln in Führung.

Diese sollte aber im Mittelkreuz schmelzen wie Eis in der Sonne. Ruckzuck drehten die Gäste den Spieß um und gingen ihrerseits mit 114 Holz in Front. Weder Sebastian Krötter (494) noch Johannes Partheymüller (516) fanden eine Bindung zum Spiel. Die starken Schretzheimer Krebs (562) und der Tagesbeste Lindner (592) erzielten für die Baur-Bahnen ein erstklassiges Ergebnis.

Peter Thyroff und Peter Zapf wollten noch eine Aufholjagd starten und legten los wie die Feuerwehr. Thyroff ließ in seinem Abschiedsspiel guten 131 bombige 160 folgen. Zapf hatte nach 144 und 134 seinen Gegner im Griff. Über die Hälfte der Holz waren aufgeholt, ehe Schretzheim für den schwachen Ruschitzka Zohner brachte, was sich als matchentscheidend herausstellen sollte. Denn dieser legte 164 Holz hin, was die Gegenwehr des Burgkunstadters etwas erlahmen ließ. Am Ende brachten Zapf (578:522 gegen Ger) und Thyroff (570:544) zwar ihre Matches mit tollen Ergebnissen nach Hause, eine Wende schafften sie damit aber nicht mehr. tc



Die Statistik

Baur SV Burgkunstadt -

BC Schretzheim 3:5

(13:11 Sätze; 3207:3239 Holz)

P. Kalb - Meißner 2:2 (517:541)

D. Kestel - Winter 4:0 (532:478)

S. Krötter - Lindner 0:4 (494:592)

J. Partheymüller - Krebs 1:3 (516:562)

P. Thyroff -

Ruschitzka/Zohner 2:2 (570:239/305)

P. Zapf - Eberhardt 4:0 (578:522)