Burgkunstadter Badmintonjugend ist Vizemeister

Der TV Burgkunstadt richtete sowohl das erste oberfränkische Ranglistenturnier der Jugend als auch die oberfränkische Mannschaftsmeisterschaft der Badmintonjugend aus.



Bei der Meisterschaft wurde die Jugendmannschaft oberfränkischer Vizemeister und verpasste nur knapp den Titel. Die Spieler des TV Burgkunstadt mussten sich einer Spielgemeinschaft des EC Bayreuth, dem BC Bayreuth, dem TV Rehau und der TS Marktredwitz-Dörflas mit 5:3 geschlagen geben. Jonah Trinkwalter und Jens Seifert hatten den Gewinn des dritten Satzes im Herrendoppel gegen Bisani/Leonhard in der Hand, mussten diesen aber knapp an die SG abgeben. Ebenso verhielt es sich mit dem Einzel Trinkwalter gegen Bisani. Da der TV Burgkunstadt davor den BV Bamberg mit 5:3 besiegt hatte, stand der Vizemeistertitel fest. Die Schülermannschaft des TV Burgkunstadt hatte keine Gegner und spielte somit außer Konkurrenz gegen die Jugendmannschaften mit, hatte aber den oberfränkischen Titel in der Tasche.



Am Wochenende davor fand in Burgkunstadt das erste oberfränkische Ranglistenturnier der Jugend statt, bei dem der TVB insgesamt 17 Podestplätze, darunter vier Erstplazierungen, erreichte. Am erfolgreichsten war die Victoria Berger in der U13. Sie siegte sowohl im Einzel als auch im Mixed mit ihrem Partner Luca Stahl vom BC Bayreuth. Im Mädchendoppel holte sie mit Vereinskollegin Katharina Berthold den zweiten Platz.



Ebenfalls dreimal auf dem Podest stand Julia Lorenz in der Altersklasse U17, die bei diesem Turnier debütierte. Im Doppel belegte sie mit Maxima Hohmuth vom BC Bad Staffelstein Platz 1, im Einzel Platz 2 und im Mixed mit Konstantin Reichelt von der TS Marktredwitz-Dörflas Platz 3.

Einen weiteren ersten Platz erreichte Giulia Caruso mit ihrer Doppelpartnerin Madeleine Dederl vom EC Bayreuth in der Alterklasse U15. Außerdem schaffte sie mit ihrem Mixedpartner Sebastian Berger Platz 3. Berger wiederum belegte mit seinem Vereinskollegen Korbinian Kauper im Jungendoppel Platz 2 vor Michael Fendel und Elias Voigtmann (beide TV Burgkunstadt). Voigtmann erreichte im Einzel ebenfalls Platz 3. Das Mädchendoppel Emilia Bülow und Katharina Rühr vom TVB erspielte sich den dritten Platz.



In der Altersklasse U19 gelang Jonah Trinkwalter mit seiner Mixedpartnerin Patricia Franz vom BC Bayreuth mit Platz 3 der Sprung aufs Podest. Im Doppel erreichte er mit seinen Partner Jens Seifert vom TVB Rang 3. Den zweiten Platz holten hier die Burgkunstadter Marius Klimke und Johannes Heppner. Auch Vanessa Weber erreichte mit Platz 3 im Damendoppel mit Emily Fischer von der TS Kronach das Podest. lym



Weitere Platzierungen

U13 ME: 4. Berthold; U15 ME: 5. Caruso, 6. Bülow; U15 Mixed: 4. Voigtmann/Rühr, 5. Kauper/Bülow; U15 JE: 5. Berger, 6. Fendel, 7. Kauper; U19 DE: 6. Weber; U19 HE: 5. Trinkwalter, 6. Klimke, 7. Vogler, 8. Fischer, 9. Seifert, 10. Warlich, 11. Herbst, 12. Degen; U19 HD: 4. Warlich/Ötter(SV Mistelgau), 6. Herbst/Degen, 7. Vogler/Fischer; U19 Mixed: 6. Warlich/Weber