Bezirksliga: SpVgg Lettenreuth lässt in der zweiten Hälfte nach

Die Fußballer der SpVgg Lettenreuth gingen in der Bezirksliga-Partie beim TSV Mönchröden früh in Führung und retten den Vorsprung mit einer starken Abwehr in die Halbzeitpause. Doch die Hausherren steigerten ihre Leistung nach dem Wechsel auf dem Rödentaler Kunstrasenplatz deutlich, die SpVgg kassierte drei Tore in einer Viertelstunde und damit eine 1:3-Niederlage.



Bezirksliga Oberfranken West

TSV Mönchröden -

SpVgg Lettenreuth 3:1 (0:1)

Die kampfbetonte Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der vierten Minute verwertete Rick Hillebrand einen zu kurz abgewehrten Eckball aus kurzer Distanz zum Führungstor für die Lettenreuther. Danach schalteten die Gäste auf eine kompakte Verteidigung um, mit der sich die Mönche sehr schwertaten und die sie lange davon abhielt, ins Spiel zu kommen. Mit der Zeit erspielten sich die Gastgeber aber immer mehr Torchancen.



Erst scheiterte Späth mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze an der Querlatte (30. Minute), anschließend strich sein flach getretener Ball knapp am linken Pfosten vorbei. Weitere Möglichkeiten des TSV entschärfte SpVgg-Torwart Koray Kaya. Die Lettenreuther Stürmer kamen in der ersten Hälfte kaum noch vor das Tor der Heimelf. Nach Wiederbeginn sorgten die eingewechselten Werner und Ehrlich für mehr Druck in den Angriffsbemühungen der Gastgeber, die nun auch spielerisch überlegen auftraten. Wie bereits am Ende des ersten Abschnitts kamen die Lettenreuther selten weiter als bis zum Mittelkreis, während sich zunehmend auch Abwehrfehler einschlichen.



So ergab es sich fast zwangsläufig, dass Köhn, Werner und Ehrlich innerhalb einer Viertelstunde aus dem Rückstand eine 3:1-Führung für die Heimmannschaft erzwangen. Anschließend beherrschte der TSV das Spiel und ließ nichts mehr anbrennen. Lettenreuth hatte keine Mittel mehr, um dieser flotten Partie noch eine Wende zu geben. red



SpVgg Lettenreuth: Kaya - Beier, Di. Fischer, Eberth (46.Pfaff), Catlakcan, Da. Fischer, Kraus, Treusch, Zeiß, Vogel (68.Beloch), Hillebrand (56.Jankowiak)

TSV Mönchröden : Knoch - Köhn, Wicht, K. Greiner, Puff, Schmidt, Kirtay, R. Greiner (90.Treubel), Giller, Späth (46.Ehrlich), Malaj (46.Werner)



Schiedsrichter: Winkler (Bamberg). - Zuschauer: 150. - Tore: 0:1 Hillebrand (4.), 1:1 Köhn (48.), 2:1 Werner (51.), 3:1 Ehrlich (62.)