Bezirksliga: SpVgg Ebing kassiert 0:7-Heimpleite

Dass die zehntplatzierten Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Ebing gegen den Tabellenführer FC Eintracht Bamberg als absoluter Außenseiter antraten war ihnen vor dem Spiel bewusst, vor allem weil die Bamberger nach der Rückkehr der Universitätsauswahl aus Südamerika in Bestbesetzung antraten. Aber dass sie vor heimischem Publikum mit 0:7 (0:4) überrannt wurden, war nicht abzusehen; gerade nach dem starken Auftritt gegen Oberhaid in der Vorwoche, bei dem die Ebinger in Unterzahl knapp mit 2:3 unterlagen.



Bezirksliga Oberfranken West

SpVgg Ebing -

FC Eintracht Bamberg 0:7

Die Ebinger hatten das ganze Spiel über keine Chance. Bereits in der 9. Minute eröffneten die Bamberger ihren Torreigen durch einen Freistoßtreffer von Maximilian Großmann. Nur fünf Minuten später erhöhte Christos Makrigiannis aus 18 Metern Entfernung mit einem Heber in den Winkel auf 0:2.



Die Hausherren wurden in ihrer eigenen Spielhälfte eingeschnürt und konnten keinerlei Akzente setzen. In der 37. Minute war der Ebinger Torwart Florian Braun erneut machtlos, als Marco Schmitt nach Vorarbeit von Tobias Linz zum 0:3 einschoss. Den 0:4-Halbzeitstand besorgte Felix Popp in der 43. Minute per Kopfball nach einem Eckstoß, der leicht abgefälscht im Netz landete.



Gegentore trotz starkem Torwart

Auch nach der Pause dominierten die Gäste weiter klar das Spielgeschehen. Nachdem der Ebinger Schlussmann Braun zweimal schön pariert hatte, war es erneut Makrigiannis, der aus acht Metern zum 0:5 traf. In der 75. Minute zeigte Schiedsrichter Patrick Garbe nach einem Foulspiel am Bamberger Schmittschmitt auf den Elfmeterpunkt. Großmann vollendete zum 0:6.



Den Schlusspunkt in dieser einseitigen, aber sehr fairen Partie, die mit nur einer Gelben Karte auskam, setzte in der 82. Minute Stanimir Bugar, der den Ball aus 16 Metern in den Torwinkel setzte. Die Gäste aus Bamberg unterstrichen mit diesem Auswärtssieg bei der SpVgg Ebing klar ihre Aufstiegsambitionen. Die Hausherren müssen nun aufpassen, dass sie in der Tabelle nicht den Kontakt zum gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga Oberfranken West verlieren. Die Ebinger haben nur drei Punkte Vorsprung zu den Abstiegsrelegationsplätzen. hw



Schiedsrichter: Garbe (Unteroberndorf). - Zuschauer: 320. - Tore: 0:1 Großmann (9.), 0:2 Makrigiannis (14.), 0:3 Schmitt (37.), 0:4 Popp (43.), 0:5 Makrigiannis (57.), 0:6 Großmann (75.), 0:7 Bugar (82.).