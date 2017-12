Bezirksliga-Fazit: "Wir hatten einen miserablen Start"

Mit zwei Landesliga-Absteigern ist die Bezirksliga Oberfranken West heuer enorm stark. Der FC Eintracht Bamberg und der FC Coburg gaben als Ziel den sofortigen Wiederaufstieg an. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurden die Vereine ihrer Favoritenrolle gerecht: Der FC Eintracht Bamberg dominierte die Liga und ging mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung vor dem Zweiten FC Coburg in die Winterpause.



Weit dahinter zurück liegen die Teams aus der Region um Lichtenfels, die SpVgg Ebing, der TSV Ebensfeld und Aufsteiger SpVgg Lettenreuth. Während der Neuling mit dem Abstiegskampf gerechnet hatte, hatten die Ebinger und Ebensfelder allerdings andere Vorstellungen. Doch beide blieben weit hinter den Erwartungen zurück.



SpVgg Ebing

Der SpVgg Ebing gelang nach schwachem Start (sechs Punkte aus acht Partien) im Herbst ein Umschwung: Mittlerweile liegt sie mit 24 Punkten auf Rang 9. "Wir hatten einen miserablen Start in die Saison", sagt Bernhard Landgraf, Abteilungsleiter der SpVgg Ebing. Das lag auch an der Verletzungsmisere, die schon vor dem ersten Spiel begann: Torwart Michael Endres verletzte sich im Training schwer. "Nach dem ersten Spieltag verletzte sich auch noch der eben erst genesene Marco Bullmann. Das zog sich bis zur Winterpause durch", ergänzt Landgraf. Dann der Umschwung: "Die Siegesserie im September tat richtig gut." Doch weitere Rückschläge folgten: Im Spiel gegen Lettenreuth verletzte sich Jan Dippold schwer.



"Der Höhepunkt der Misere war das Spiel in Dörfleins, wo wir nur elf Spieler zur Verfügung hatten und sich Sebastian Derra mit einer Zerrung durchkämpfen musste. Die Winterpause tut nun richtig gut, damit alle Spieler wieder fit werden und wir am Ende der Saison dann im Soll stehen", bilanziert Landgraf.



TSV Ebensfeld

Auf eine Erfolgsserie, wie sie die SpVgg Ebing im Herbst feierte, wartet der TSV Ebensfeld immer noch. Nach dem 3:1-Auftakterfolg gegen TSV Schammelsdorf blieb Ebensfeld sieben Spiele lang ohne "Dreier" - und auch danach wurde es nicht viel besser: Mit 16 Zählern haben sie nur halb so viele Punkte auf dem Konto wie in der Vorsaison und stehen nun "leider auf einem Abstiegsrelegationsplatz, was die Verantwortlichen so nicht erwartet hatten", sagt Abteilungsleiter Thomas Häublein.



"Die Gründe hierfür sind vielfältig. Nachdem Christian Quinger vor der Saison seine Laufbahn beendet hatte, brachen später die Stammkräfte Dierauf und Alt weg. Zudem verzeichnete vor allem die Defensive vier weitere Ausfälle durch Langzeitverletzte." Gründel, Scheler, Stölzel und Storath fielen aus. Entsprechend musste das Team ungewohnt viele Gegentreffer hinnehmen: 34 Mal landete der Ball im TSV-Tor.



"Außerdem ließ die Offensive reihenweise beste Torgelegenheiten aus, was unsere magere Ausbeute von 25 Treffern belegt", sagt Häublein. Ausgerechnet in den wichtigen Spielen gegen die Nachbarn im Tabellenkeller fiel noch Topvorbereiter Kevin Popp aus, wegen einer zumindest fragwürdigen Roten Karte. Trainer Klaus Gunreben sprach von einer "Seuchensaison". "Als zum Ende der Vorrunde dann endlich das komplette Personal zur Verfügung stand, sind auch noch drei Partien ausgefallen", fasst Häublein das Pech der Ebensfelder zusammen. "Nun gilt es Vollgas zu geben und vor allem die Heimschwäche zu beseitigen, um aus den verbleibenden 13 Spielen die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln."



SpVgg Lettenreuth

Einen Rang höher als der TSV Ebensfeld steht der Aufsteiger SpVgg Lettenreuth da (21 Punkte), was nach schwerem Saisonstart nicht zu erwarten war: Die SpVgg blieb die ersten drei Spiele punktlos. "Nach diesen Niederlagen zog der neu verpflichtete Trainer Peter Reichel seine Konsequenzen und erklärte seinen Rücktritt", erzählt Abteilungsleiter Reinhold Wagner. Im Anschluss übernahm ein Interimstrio um die erfahrenen Spieler Eberth, Fischer und Catlakcan vorübergehend das Ruder. "Nach einigen Gesprächen, entschieden wir uns dafür, Florian Eberth zum Spielertrainer zu machen", sagt Wagner. Danach lief es besser für den ältesten Kader der Liga, spätestens nach dem 4:1-Sieg gegen den TSV Ebensfeld. "Die Mannschaft erlangte die für die neue Liga nötige Fitness und ab Anfang September holten wir 17 von 27 möglichen Punkten. Für einen Aufsteiger eine beachtliche Ausbeute", freut sich Wagner.



Doch in den vergangenen beiden Partien war der Akku leer, "wir gingen personell auf dem Zahnfleisch und die letzten beiden Spiele gegen die direkte Konkurrenz gingen verdient verloren", sagt Wagner. Die SpVgg verlor 3:4 gegen TSV Breitengüßbach und 0:4 beim SV Bosporus Coburg. "Für die Rückrunde streben wir den direkten Klassenerhalt an. Hierfür bemühen wir uns aktuell noch um die eine oder andere personelle Verstärkung und beginnen bereits Ende Januar mit der Vorbereitung", so Wagner. Insgesamt seien acht Vorbereitungsspiele geplant.