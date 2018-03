In der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West stehen Ebensfeld und Lettenreuth in der Pflicht. Der TSV empfängt das Schlusslicht SV Dörfleins, Lettenreuth ist beim Tabellennachbar aus Würgau zu Gast. Bei der SpVgg Ebing hat sich die Lage nach dem Erfolg bei der Bamberger DJK-Reserve etwas entspannt - die Spielvereinigung empfängt den TSV Mönchröden.



Bezirksliga Ofr. West

TSV Ebensfeld -

SV Dörfleins

Nach der 1:4-Niederlage bei der SpVgg Lettenreuth stehen die Ebensfelder endgültig mit dem Rücken zur Wand, sind nun Tabellenvorletzter. TSV-Trainer Klaus Gunreben brachte es auf den Punkt: "Wir hatten in der ersten Halbzeit klare Chancen zu gewinnen, aber solch krasse Abwehrfehler wie nach dem Wechsel habe ich bei Ebensfeld noch nicht gesehen." Das Fehlen wichtiger Akteure, wie beispielsweise das des gesperrten Kevin Popp, war nicht zu kompensieren. Gegen den nächsten Aufsteiger SV Dörfleins treffen die Hausherren auf das Schlusslicht.

Die Schützlinge von Spielertrainer Mario Herrmannsdörfer bleiben sich ihrer Linie treu: meist halten sie das Spiel lange Zeit offen, nehmen aber am Ende keine Punkte mit. So auch beim 1:4 gegen den TSV Meeder, wo der SVD zwei späte Gegentreffer kassierte. Egal wie diese Partie endet, eine Serie geht in diesem Kellerderby auf jeden Fall zu Ende. Holen die Ebensfelder zu Hause ihre ersten Punkte oder gelingt dies dem Gast auf des Gegners Platz? Bei einem Unentschieden, das aber keinem so recht nützen würde, wären sogar beide Negativ-Serien Geschichte.



SpVgg Ebing -

TSV Mönchröden

Glücklich oder nicht: Fakt ist, dass sich die SpVgg Ebing nach dem überraschenden 1:0-Auswärtssieg bei der DJK Bamberg II aus dem hinteren Tabellenbereich verabschiedet hat. Nun aber gilt es für die Dumpert-Schützlinge, sich ergebnismäßig zu stabilisieren.

Was nur heißen kann, nachzulegen. Dies soll gegen einen angeschlagenen TSV Mönchröden geschehen, der zwar oft spielerisch überzeugen kann, aber dem die Ergebnisse letztendlich fehlen.

Mit nur neun Zählern stehen die Akteure von Coach Thomas Hüttl auf einem Relegationsplatz. So war die 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Schammelsdorf schmerzlich, jedoch durchaus verdient.

Spiele gegen die "Mönche" aber waren zumindest für den heimischen Trainer Heiner Dumpert immer etwas besonderes, war er doch dort schon als sportlich Verantwortlicher tätig.



SV Würgau -

SpVgg Lettenreuth

"Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist", so ein sichtlich zufriedener SVW-Trainer Stefan Sperber. Seine Mannschaft hatte in der Nachspielzeit aus einem 1:3 noch ein 3:3 gegen den SV Merkendorf gemacht. Elf Punkte haben die Würgauer nun auf ihrem Konto, und diese allesamt zu Hause eingefahren. Im Aufsteig erduell treffen die Hausherren morgen auf den Gast aus Lettenreuth.

Die Schützlinge von Spielertrainer Florian Eberth sind mit einem Zähler weniger Tabellennachbarn. Die SpVgg kommt mit der Empfehlung eines 4:1-Erfolges über den TSV Ebensfeld.

Ebenso wie der SVW holte Lettenreuth alle Punkte zu Hause. Dies aber ist kein Freibrief für die Hausherren, die erneut alle Register ihres Könnens aufbieten müssen, um zu punkten.