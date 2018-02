BC Staffelstein macht den Sack nicht zu

Der Badminton Club Staffelstein nahm aus der Bezirksoberliga-Partie in Stegaurach einen Punkt mit nach Hause. Gegen die stark aufspielende Mannschaft des BC Wildfeder Stegaurach spielten die Staffelsteiner 4:4.



Bezirksoberliga

BC Wildfeder Stegaurach -

BC Staffelstein 4:4

Mit Anne Grünbeck und Pavel Melicher fielen bei den Staffelsteinern die in den letzten Begegnungen wichtigsten Punktegaranten aus. Melicher wurde von Dirk Schartl vertreten, der trotz langer Trainingspause im Herrendoppel mit Enrico Meierhof den ersten Mannschaftspunkt für die Badstädter holte (21:14, 21:16).



Bei den Damen sprang Sabrina Fischer, die Tochter des ehemaligen Stammspielers Heiner Fischer, für Grünbeck ein. Obwohl diese sechs Monate verletzungsbedingt ausfiel, zeigte sich ihre langjährige Erfahrung und gemeinsam mit Hannah Nossek ließen die beiden dem Damendoppel aus Stegaurach mit zwei deutlichen Satzgewinnen keine Chance (21:5, 21:7).



Duell der Ex-Kollegen

Im zweiten Herrendoppel mussten sich dann Clemens Grünbeck und Thomas Nossek den starken Spielern Hirt und Pünjer des BC Wildfeder mit 17:21 und 9:21 geschlagen geben. Damit lag die Heimmannschaft nach den Doppeln 2:1 in Front. Im ersten Herren-Einzel trafen zwei ehemalige Teamkollegen aufeinander. Dirk Schartl trat gegen Christian Orlowski an, der einst für die Staffelsteiner spielte und in der Winterpause nach Stegaurach gewechselt war. Auch hier stellte Dirk Schartl sein hohes Spielniveau unter Beweis: Glatt in zwei Sätzen siegte er über seinen ehemaligen Mitspieler C. Orlowski (21:15, 21:17). Die Paradedisziplin von Anne Grünbeck, das Damendoppel, vertrat Hannah Nossek gleichwertig mit einem deutlichen Sieg gegen Stefanie Fischer (21:9, 21:13).

In den anschließenden beiden Herrendoppeln schafften die Staffelsteiner aber nicht, den entscheidenden Mannschaftspunkt zu holen. Meierhofer (14:21, 15:21) und Nossek (15:21, 8:21) unterlagen den Stegaurachern Pünjer und Schumann. Auch im spielentscheidenden Mixed reichte es nach einem knappen ersten Satz nicht für einen Sieg für Sabrina Fischer und Clemens Grünbeck (19:21, 15:21).



So musste sich der BC Staffelstein mit einem Punkt zufrieden geben. "Wir wussten, dass es heute schwierig werden würde und dass wir mit einem Unentschieden zufrieden sein können", sagt BCS-Mannschaftsführer Thomas Nossek über die Partie gegen den motivierten Vorletzten. Selbstkritisch fügt er hinzu: "Trotzdem wären auch zwei Punkte drin gewesen. Vor allem, wenn ich im Einzel ein stärkeres Spiel abgeliefert hätte. Da ärgere ich mich natürlich über mich selbst."

Auf welchem Platz der Tabelle die Badstädter sich nun wiederfinden, kommt auf die Ergebnisse der anderen Begegnungen an. Am 25. Februar geht es dann zum Auswärtsspiel nach Marktredwitz, wo der BCS auf die TS Marktredwitz und die TS Kronach trifft. hano